Chiara Schlenz

Selon les derniers sondages, Kamala Harris prend de l'avance sur Donald Trump dans plusieurs Etats-clés. Photo: IMAGO/NurPhoto

Le débat télévisé entre les deux candidats à la présidence américaine promettait de chambouler une fois de plus les chiffres. Un peu plus d'une semaine après le débat, les premiers effets de ce dernier se font sentir dans les sondages. Kamala Harris devance Donald Trump dans des Etats-clés.

Selon les dernières données de la plateforme d'analyse FiveThirtyEight, Kamala Harris est en tête dans cinq des sept «Swing States», au moins, d'un cheveu. Dans le Michigan, la démocrate obtient 48,2% de votes favorables, Trump 45,7%. Dans le Nevada, la démocrate obtient 47,3% des voix, le républicain ne convainc que 46,2% des électeurs potentiels. En Caroline du Nord, c'est un véritable coude à coude: 47,5% en faveur de Kamala Harris contre 47,3% pour Donald Trump.

Des chiffres surprenants!

En Pennsylvanie et dans le Wisconsin, Kamala Harris devance son adversaire de près de deux points. Le succès de la démocrate en Pennsylvanie est particulièrement surprenant, car cet Etat américain fait partie des Etats les plus âprement disputés. Et il a plutôt une tendance républicaine.

Dans l'État de l'Arizona, Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude: tous deux obtiennent 47,1% des voix. Et le républicain n'est toujours en tête que dans un seul des sept Etats: la Géorgie. Dans ce Swing State, le républicain obtient une toute petite avance, avec 47,5% contre 47,2%.

Bien entendu, les données de FiveThirtyEight doivent être considérées comme des moyennes issues d'un grand nombre d'autres sondages et ne constituent donc qu'une tentative d'approximation de la réalité.

Néanmoins, les derniers chiffres sont impressionnants. La victoire de Kamala Harris au débat semble claire comme de l'eau de roche. Comme quoi, les débats télévisés semblent avoir une influence plus importante que ce que l'on pourrait croire.

Comment Harris se situe-t-elle par rapport à Biden?

Le succès de Kamala Harris dans les Swing States qu'évoquent les sondages suscite toujours autant d'étonnement. Et quelle surprise lorsque l'on regarde en arrière! Dans tous ces États, Joe Biden était derrière Donald Trump avant de quitter la course.

A quoi ressemblait réellement la situation en 2020, lorsque Joe Biden s'est présenté pour la première fois contre Donald Trump, et qu'il a remporté les élections? Il est intéressant de constater que les choses étaient assez similaires... ce qui donne de l'espoir aux démocrates.

Joe Biden avait alors remporté les Swing States de l'Arizona, du Michigan, du Nevada, de la Pennsylvanie, de la Géorgie et du Wisconsin. Il avait perdu la Caroline du Nord au profit de Trump.

Des différences qui ne comptent pas

Pour Kamala Harris, la situation est très similaire, à la différence qu'elle est derrière Donald Trump en Géorgie, mais devant le républicain en Caroline du Nord. Mais ce n'est pas un problème en soi: les deux États comptent 16 voix de grands électeurs. Ainsi, peu importe lequel des deux Etats Kamala Harris remporte la victoire, tant qu'elle gagne au moins l'un des deux.

En revanche, cela pourrait être très serré en Arizona. Selon FiveThirtyEight, les deux candidats sont à égalité. En 2020, Joe Biden a gagné l'État avec seulement 0,31% d'avance sur Donald Trump. Mais 0,31% se trouve dans l'imprécision des mesures dans les sondages actuels.

Dans l'Ohio et la Floride, qui étaient également considérés comme des Swing States en 2020, Joe Biden a perdu face à Donald Trump. Kamala Harris est actuellement en dernière position dans ces deux États.

En bref, les élections actuelles semblent presque identiques à celles de 2020. A vous d'en interpréter une conclusion.