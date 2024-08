Un typhon très puissant s'est abattu sur le Japon

1/2 Le très puissant typhon Shanshan a frappé le Japon jeudi, faisant dès les premières heures des victimes et provoquant des dégâts, notamment en raison des vents et des pluies torrentielles qui s'abattent sur le sud du pays.

Le très puissant typhon Shanshan a frappé le Japon jeudi, faisant dès les premières heures des victimes et provoquant des dégâts, notamment en raison des vents et des pluies torrentielles qui s'abattent sur le sud du pays. Le typhon le plus puissant de l'année au Japon, accompagné de rafales allant jusqu'à 200 km/h, a touché terre sur l'île principale du sud du pays, Kyushu, où vivent 12,5 millions d'habitants, vers 8h00 (23h00 GMT mercredi).

Vingt-six blessés – dont 10 causés par une tornade – ont été enregistrés et plus de 150 bâtiments ont été endommagés dès les premières heures dans le département de Miyazaki, sur la côte pacifique de Kyushu, a indiqué à l'AFP un responsable local. La plupart des blessures ont été causées par des bris de vitres ou des chutes d'objets en raison des vents violents.

Dès mercredi, les autorités avaient émis leur niveau d'alerte le plus élevé dans certains départements, conseillant à des centaines de milliers de personnes d'évacuer et mettant en garde contre des inondations, des glissements de terrain et des ondes de tempête «potentiellement mortels».

Plus de 250'000 foyers privés d'électricité

«Notre maison va bien, mais il y a eu une tornade à Miyazaki et il y a eu des coupures de courant à certains endroits. C'est inquiétant», a déclaré à l'AFP Aoi Nishimoto, un étudiant de 18 ans qui vit à Fukuoka, principale ville d'île mais qui a pu joindre ses parents à Miyazaki. «Cette année, je suis loin de chez mes parents pour la première fois. C'est donc un peu effrayant d'être toute seule», a également témoigné auprès de l'AFP Rio Ohtsuru, une autre étudiante âgée de 19 ans interrogée à Fukuoka, ville située dans le nord de l'île.

L'opérateur de services publics de Kyushu a indiqué que 254'610 foyers étaient déjà privés d'électricité sur l'île. Le système se déplace lentement, ce qui signifie qu'il a eu le temps de se gonfler d'eau au-dessus de la mer, et l'Agence météorologique japonaise (JMA) prévoit sans certitude absolue un déplacement progressif vers l'île principale du Japon, Honshu, et les villes d'Osaka et de Nagoya. La JMA a prévenu que «les risques de catastrophes dues à de fortes pluies pourraient rapidement augmenter dans l'ouest du Japon d'ici vendredi».

«Veuillez faire preuve d'une vigilance maximale face aux risques de tempêtes violentes, de vagues et de marées hautes à Kagoshima, ainsi qu'aux glissements de terrain et inondations dans les zones basses et les débordements de rivières dans le sud de Kyushu», a averti tôt jeudi la JMA. Les deux départements du sud de l'île de Kyushu devraient recevoir en 48h près de la moitié de la quantité de pluie annuelle moyenne. A Kagoshima et Miyazaki, 1100 mm d'eau sont attendus d'ici vendredi matin, selon la JMA.

Transports fortement perturbés

De fortes pluies apportées par Shanshan frappent déjà d'autres régions du Japon depuis mardi. Trois membres d'une même famille, un couple de septuagénaires et leur fils trentenaire, sont morts après un glissement de terrain qui a enseveli leur maison à Gamagori, une ville du centre de la préfecture d'Aichi, a affirmé l'agence de presse Kyodo News. Face à cette situation, le géant automobile Toyota a suspendu la production dans ses 14 usines au Japon. Nissan et Honda ont également décidé de cesser temporairement l'activité de leurs usines de Kyushu.

Les transports sont largement impactés dans le sud de l'archipel nippon. Japan Airlines a annulé 275 vols intérieurs jeudi, affectant 14'893 passagers, et 13 autres vendredi qui auraient transporté 1307 personnes. ANA, l'autre grande compagnie aérienne du pays, a annulé 212 vols intérieurs jeudi, affectant 18'700 passagers. Elle a également supprimé 42 vols intérieurs vendredi, affectant 4200 passagers.

De nombreuses liaisons ferroviaires dans les régions touchées sont suspendues et les compagnies ferroviaires gérant les lignes à grande vitesse, les Shinkansen, ont d'ores et déjà annoncé que des liaisons pourraient également être suspendues en fonction des conditions météorologiques cette semaine dans tout l'archipel. Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet dernier. Du 15 au 17 août, un autre typhon, Ampil, avait provoqué l'annulation de nombreux trains et vols au Japon mais n'avait fait que des blessés légers et des dégâts mineurs alors qu'il remontait la côte Pacifique au large de la région de Tokyo.