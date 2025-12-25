La disparition du milliardaire Karl-Erivan Haub à Zermatt (VS) fait l'objet de nombreuses rumeurs. Le dossier Epstein en rajoute une couche. En effet, Mark Epstein, frère de Jeffrey, s'est présenté en 2020 à la police valaisanne, faisant part de soupçons inquiétants.

Les dossiers Epstein relance l'une des affaires les plus mystérieuses de Suisse

Les dossiers Epstein relance l'une des affaires les plus mystérieuses de Suisse

Michael Hotz

Survenue en avril 2018, cette affaire mystérieuse tient la Suisse en haleine depuis un bout de temps: la disparition de Karl-Erivan Haub, le patron du groupe familial allemand Tengelmann, dans les Alpes valaisannes.

Le milliardaire était parti seul pour une randonnée à ski en Valais. L'homme d'affaires voulait s'entraîner à Zermatt (VS) pour participer à la Patrouille des Glaciers, la plus course de ski de randonnée au monde.

Une caméra installée sur le téléski de la station supérieure du Petit Cervin l'a filmé une dernière fois, avant qu'il ne disparaisse sans laisser la moindre trace. Mais la récente déclassification des dossiers Epstein vient remettre le trouble dans cette sombre histoire.

Un lien avec la mort de Jeffrey Epstein?

En effet, les 300'000 pages des dossiers Epstein contiennent une correspondance entre Mark Epstein, le frère du prédateur sexuel Jeffrey Epstein, et les autorités policières suisses, rapporte Blue News. Parmi les fichiers publiés par le Département de la Justice des Etats-Unis se trouve un e-mail de la police fédérale Fedpol à ses collègues américains du FBI.

Le contenu de cette correspondance est explosif. Mark Epstein soupçonne que la disparition de Karl-Erivan Haub est liée à la mort de son frère. Et même que le milliardaire allemand a peut-être été assassiné.

Des menaces contre ses enfants

Il n'existe aucune preuve formelle à ce sujet, ni dans les dossiers Epstein. Cependant, le mail de Fedpol, figurant parmi les documents déclassés, montre que Mark Epstein a eu plusieurs contacts avec la police cantonale valaisanne par mail que par téléphone en 2020.

Dans ces échanges, il mentionne une personne inconnue se faisant appeler «Mim Mim». Cette personne aurait proféré des menaces à l'encontre de Mark Epstein sur LinkedIn, affirmant vouloir tuer ses enfants. «Mim Mim» aurait également été en contact avec une autre personne: Christian Haub, le frère cadet de Karl-Erivan Haub, devenu l'actuel PDG de Tengelmann.

Accusé de fausses déclarations

Au printemps 2024, ce dernier s'est retrouvé à nouveau sur le devant de la scène. Le parquet de Cologne a rouvert une enquête à son encontre. Il lui est reproché d'avoir fait une fausse déclaration devant le tribunal d'instance. Christian Haub aurait prétendu détenir des preuves que son frère disparu était peut-être encore en vie.

Disparu ou en fuite? Assassiné ou victime d'un accident tragique? De nombreuses rumeurs entourent la disparition de Karl-Erivan Haub. La Russie pourrait aussi être impliquée. Officiellement, l'affaire a été tirée au clair depuis 2021. A l'époque, le tribunal de district de Cologne avait déclaré le décès de l'ancien PDG de Tengelmann. Sa famille pense qu'il s'agit d'un accident mortel sur le petit Cervin.