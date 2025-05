Trump annonce un «gros échange de prisonniers» entre Russie et Ukraine

Donald Trump a annoncé vendredi «un gros échange de prisonniers» entre la Russie et l'Ukraine, félicitant les pays et se demandant si cela pourrait augurer de «quelque chose d'énorme», possible référence à des négociations entre les belligérants.

Un accord pour «un gros échange de prisonniers vient d'être achevé entre la Russie et l'Ukraine. Il entrera en vigueur sous peu. Félicitations aux deux parties pour cette négociation. Cela pourrait conduire à quelque chose d'énorme ???», a écrit le président des Etats-Unis sur son réseau Truth Social.

Source: AFP