La suspension de l'aide à l'Ukraine par Washington éloigne la paix, selon le ministre français

La décision de Donald Trump de suspendre l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, en guerre contre la Russie, éloigne la paix entre les deux pays, a estimé mardi le ministre français chargé de l'Europe Benjamin Haddad sur la chaîne de télévision France 2.

«Si on veut la paix (entre Kiev et Moscou), une décision de suspension des armes à l'Ukraine, est-ce qu'elle renforce la paix ou est-ce qu'elle l'éloigne», a-t-il interrogé. «Elle l'éloigne parce qu'elle ne ferait que renforcer la main de l'agresseur sur le terrain qui est la Russie», a-t-il ajouté. «Il ne faut jamais l'oublier: il y a un agresseur dans cette guerre qui est la Russie et l'Ukraine se défend courageusement depuis trois ans», a-t-il également déclaré.

Le président américain a ordonné lundi une «pause» dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, après avoir reproché au dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky de s'être montré irrespectueux et de manquer de gratitude envers le gouvernement américain pour ses efforts visant à mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie.

