DE
FR

Démission du Premier ministre
Le Yémen remanie son gouvernement pour apaiser les tensions internes

Le Premier ministre du Yémen a annoncé sa démission jeudi soir. En attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement, il est remplacé par le ministre des Affaires étrangères.
Publié: 09:57 heures
1/2
Le Premier ministre du Yémen Salem Saleh ben Braik a annoncé sa démission jeudi soir.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre du Yémen a démissionné et a été remplacé par son ministre des Affaires étrangères pour diriger les affaires courantes. Une situation provisoire jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, a annoncé jeudi soir l'organe présidentiel yéménite soutenu par l'Arabie saoudite.

A lire aussi
Le Yémen décrète l'Etat d'urgence et annule son accord de défense
Avancées des séparatistes
Le Yémen décrète l'Etat d'urgence et annule son accord de défense
L’Arabie saoudite lance une nouvelle opération militaire au Yémen
La tension monte
L’Arabie saoudite lance une nouvelle opération militaire au Yémen

Selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle Saba, l'actuel ministre des Affaires étrangères Shaya Mohsen Zindani remplacera Salem Saleh ben Braik au poste de Premier ministre. Des forces pro-saoudiennes ont récemment repoussé dans le sud du Yémen une offensive de séparatistes soutenus par les Emirats arabes unis.

Après le coup d'Etat

Le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, longtemps divisé entre figures pro-émiraties et pro-saoudiennes, a déjà commencé à être remanié pour écarter les ministres proches d'Abou Dhabi, tandis que les forces militaires ont été placées sous commandement saoudien.

Le communiqué de l'organe présidentiel, note que la démission du Premier ministre vise à «renforcer l'unité du processus décisionnel» après «la défaite du coup d'Etat». L'Arabie saoudite a maintenant la lourde tâche d'unifier les factions rivales du sud du Yémen, et prépare des pourparlers entre ces différentes factions pour remodeler le paysage politique.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus