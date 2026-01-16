Le Premier ministre du Yémen a annoncé sa démission jeudi soir. En attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement, il est remplacé par le ministre des Affaires étrangères.

Le Yémen remanie son gouvernement pour apaiser les tensions internes

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre du Yémen a démissionné et a été remplacé par son ministre des Affaires étrangères pour diriger les affaires courantes. Une situation provisoire jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, a annoncé jeudi soir l'organe présidentiel yéménite soutenu par l'Arabie saoudite.

Selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle Saba, l'actuel ministre des Affaires étrangères Shaya Mohsen Zindani remplacera Salem Saleh ben Braik au poste de Premier ministre. Des forces pro-saoudiennes ont récemment repoussé dans le sud du Yémen une offensive de séparatistes soutenus par les Emirats arabes unis.

Après le coup d'Etat

Le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, longtemps divisé entre figures pro-émiraties et pro-saoudiennes, a déjà commencé à être remanié pour écarter les ministres proches d'Abou Dhabi, tandis que les forces militaires ont été placées sous commandement saoudien.

Le communiqué de l'organe présidentiel, note que la démission du Premier ministre vise à «renforcer l'unité du processus décisionnel» après «la défaite du coup d'Etat». L'Arabie saoudite a maintenant la lourde tâche d'unifier les factions rivales du sud du Yémen, et prépare des pourparlers entre ces différentes factions pour remodeler le paysage politique.