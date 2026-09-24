L'Union européenne a sanctionné Xenia Fedorova, ex-patronne de Russia Today France, accusée de diffuser des discours pro-Kremlin sur la guerre en Ukraine, selon un avis officiel publié jeudi.

Xenia Fedorova est sanctionnée par l'UE pour sa propagande russe

Xenia Fedorova est sanctionnée par l'UE pour sa propagande russe

AFP Agence France-Presse

L'Union européenne a décidé de sanctionner la chroniqueuse russe pro-Kremlin Xenia Fedorova, déjà interdite du territoire français pour propagande en faveur de Moscou, selon un avis publié jeudi dans le Journal Officiel de l'UE.

L'Union européenne a décidé de sanctionner la chroniqueuse russe pro-Kremlin Xenia Fedorova, déjà interdite du territoire français pour propagande en faveur de Moscou, selon un avis publié jeudi dans le Journal Officiel de l'UE. Cette sanction consiste en un gel des avoirs et une interdiction de voyager dans l'UE.

Menaces pour la démocratie

L'Union européenne accuse l'ancienne patronne de Russia Today France d'avoir «relayé des discours en phase avec ceux promus par les autorités russes concernant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine».

De même, Xenia Fedorova, 45 ans, «soutient des actions et politiques imputables» au gouvernement russe, qui «compromettent ou menacent la démocratie et la stabilité dans l'Union et dans l'un de ses États membres». La chroniqueuse russe avait fait l'objet fin juillet d'arrêtés d'expulsion et de gel de ses avoirs en France.

«La France, comme l'Union européenne, continuera d'entraver les activités de déstabilisation menées par la Russie sur notre sol», s'est félicité jeudi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. La demande de sanction européenne a été portée conjointement avec l'Allemagne, a précisé le Quai d'Orsay.

Présente sur CNews

Agée de 45 ans, la chroniqueuse, qui intervient principalement sur CNews, Europe 1 et dans l'hebdomadaire le JDNews, est accusée par les autorités d'être «un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes» pour «déstabiliser l'ordre public» en France.

Sa place grandissante dans les médias du milliardaire conservateur Vincent Bolloré a fait naître des craintes de manipulation du débat public, notamment lors de la campagne pour la présidentielle de 2027.

Début septembre, CNews avait annoncé son retour prochain à l'antenne, en «visio», provoquant la colère du gouvernement français, qui a menacé la chaîne de «poursuites pénales» si la chaîne confirmait cette intention. «Notre détermination est entière: ceux qui pensent pouvoir conduire impunément des manoeuvres hostiles à notre démocratie en subiront les conséquences», a encore assuré jeudi le chef de la diplomatie française.

Xenia Fedorova a déjà été interdite de territoire en Allemagne, où elle a vécu. Face aux attaques «hybrides» attribuées à la Russie, l'UE a décidé en 2024 de sanctionner tous ceux qui se rendent «responsables d'activités déstabilisatrices» à l'encontre de l'Union et de ses 27 Etats membres.