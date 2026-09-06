DE
FR

William le représentera à la place
Le roi Charles sera absent des funérailles du roi Harald

Comme prévu, le roi Charles ne se rendra pas à Oslo pour assister aux funérailles du roi Harald. Le prince William le remplacera, et la princesse Anne se rendra également en Norvège.
Publié: il y a 38 minutes
1/6
Le roi Charles ne se rendra pas aux funérailles du roi Harald V de Norvège.
Photo: Imago
spoton.png
RMS_Portrait_1114 (1).JPG
SpotOn et Michel Imhof

Le prince William représentera son père, le roi Charles, la semaine prochaine lors des obsèques de Harald de Norvège. C'est ce qu'a officiellement annoncé le palais de Buckingham. Selon la BBC, le prince héritier britannique fera le déplacement accompagné de sa tante, la princesse Anne, qui n'est autre que la marraine du nouveau roi, Haakon VIII.

Harald V est décédé le 28 août à l'âge de 89 ans. Il a régné sur la Norvège pendant 35 ans. La population le célébrait comme le «roi du peuple». Ses funérailles auront lieu le 9 septembre à Oslo.

Grand deuil en Norvège

Des milliers de personnes ont déjà fait la queue pour rendre un dernier hommage au roi défunt lors de sa veillée funèbre dans la chapelle du château de la capitale norvégienne. Outre le prince William, de nombreux autres membres de la royauté européenne renderont un dernier hommage au monarque défunt.

A lire aussi
Le roi Haakon VIII a prêté serment sans son épouse
Toujours en convalescence
Le roi Haakon VIII a prêté serment sans son épouse
Les funérailles du roi Harald fixées au 9 septembre
Deuil national en Norvège
Les funérailles du roi Harald fixées au 9 septembre

Plusieurs délégations ont ainsi confirmé leur présence:

  • Danemark: Le roi Frederik X, la reine Mary, le prince héritier Christian, l'ancienne reine Margrethe II et la princesse Benedikte sont attendus.
  • Suède: Une imposante délégation fera le voyage. Le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia seront accompagnés de la princesse héritière Victoria et du prince Daniel, du prince Carl Philip et de la princesse Sofia, ainsi que de la princesse Madeleine et de son époux Christopher O'Neill.
  • Pays-Bas: Le roi Willem-Alexander, la reine Máxima, la princesse Beatrix et la princesse héritière Amalia ont validé leur participation.
  • Belgique: Le royaume sera représenté par le roi Philippe et la reine Mathilde.

Charles a rendu hommage à Harald dans un message personnel

Le fait que Charles ne se rende pas lui-même à Oslo est une tradition: pour des raisons de protocole, le monarque britannique n’assiste presque jamais aux funérailles de chefs d’Etat étrangers.

Charles est un parent éloigné de Harald. Il a rendu hommage à son «cher cousin» en des termes émouvants dès l’annonce de son décès. Dans un message de condoléances, il a salué «l’engagement inébranlable» de Harald ainsi que «sa bonté, sa compassion et son profond sens du devoir».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus