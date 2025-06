Washington sanctionne quatre juges de la Cour pénale internationale pour des procédures jugées «illégitimes» concernant Israël et les Etats-Unis. Les magistrates sont accusées de participer à des actions ciblant les Etats-Unis et leur allié israélien.

Washington se visé et punit quatre juges de la CPI

La cour pendant une audience à la Cour internationale de justice. (Image d'illustration) Photo: IMAGO/ANP

AFP Agence France-Presse

Washington a sanctionné jeudi quatre magistrates de la Cour pénale internationale (CPI), estimant que les procédures qu'elles ont engagées concernant des soldats américains ou l'exécutif israélien étaient «illégitimes» et «politisées».

«Nous n'avons pas pris cette décision à la légère. Cela reflète la menace sérieuse que représentent la politisation et l'abus de pouvoir de la CPI», affirme le ministère américain des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Ces quatre personnes participent activement aux actions illégitimes et infondées de la CPI ciblant les Etats-Unis et notre proche allié», Israël, ajoute le département d'Etat. Les magistrates visées sont Solomy Balungi Bossa et Luz del Carmen Ibanez Carranza, à l'origine d'enquêtes de la CPI sur des crimes de guerre présumés de soldats américains en Afghanistan.

Mais aussi Reine Alapini Gansou et Beti Hohler, qui ont autorisé la CPI à émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Les juges avaient estimé qu'il y avait des «motifs raisonnables» de soupçonner les deux hommes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la guerre à Gaza.

En février, les Etats-Unis avaient déjà pris des sanctions contre le procureur de la CPI Karim Khan, qui avait initié cette procédure contre l'exécutif israélien. Le procureur s'est depuis mis en retrait, car visé par une enquête pour «faute présumée».

Les sanctions gèlent les avoirs détenus aux Etats-Unis par les personnes visées. Ni les Etats-Unis, ni Israël ne sont membres de la CPI, juridiction permanente chargée de poursuivre et juger des individus accusés de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre. Ils ne reconnaissent pas sa capacité à poursuivre leurs ressortissants.

Fondée en 2002, la CPI compte aujourd'hui 124 Etats membres et n'a prononcé depuis sa création qu'une poignée de condamnations. Au cours du premier mandat de Donald Trump, la CPI, en particulier sa procureure d'alors, Fatou Bensouda, avait déjà été la cible de sanctions américaines - levées par Joe Biden peu après son arrivée au pouvoir en 2021.