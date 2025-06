1/5 La Russie aura bientôt à nouveau son propre Eurovision. Photo: GETTY

Laszlo Schneider

Rival historique de l'Eurovision, le Concours Intervision de la chanson (ISC) fait son grand retour. Créé en 1965 par l'Union soviétique, ce concours a été organisé jusqu'en 1980 en Pologne et en Tchécoslovaquie. Après une première interruption en 1968, il a été relancé entre 1977 et 1980, avant de disparaître face au mouvement polonais Solidarność. Des nations non européennes, comme Cuba, le Nigeria ou la Mongolie, pouvaient y participer.

Même si la chaîne polonaise TVP a essayé de raviver l’intérêt pour le concours en invitant des stars internationales comme Whitney Houston, l’ISC n’a été relancé qu’en 2008 à Sotchi, sous l’égide de la Russie. En février 2025, le président Vladimir Poutine a signé un décret pour organiser une nouvelle édition à Moscou, prévue pour le 20 septembre 2025. Selon les médias russes, les Etats-Unis y sont cordialement invités.

Les Etats-Unis seront-ils présents?

«Les Etats-Unis font effectivement partie des pays qui participeront au concours», a confirmé Anastasia Grigorieva, directrice du département marketing et communication de l'ISC. Pour le moment, personne ne sait s'il s'agit d'une délégation américaine officielle ou d'un artiste en particulier.

Le concours ISC aura donc lieu ce 20 septembre à Moscou, avec la participation de plus de 20 pays, dont la Chine, le Brésil, Cuba, l’Inde, la Biélorussie et le Kirghizistan. Les Etats-Unis n'ont pas encore confirmé officiellement leur participation.