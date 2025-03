La rencontre diplomatique a tourné au pugilat vendredi 28 février, entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et J.D. Vance. Photo: IMAGO/UPI Photo

La tension était à son comble lors de la rencontre entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance, vendredi 28 février. Si les caméras du monde entier ont immortalisé ce pugilat de 45 minutes, un détail aurait pourtant échappé au public. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux semble montrer le président ukrainien, surpris et excédé par les attaques dont il fait l’objet, marmonner un discret «Suka Blyat», rapporte «The Economic Times».

Cette insulte, courante en russe et en ukrainien, peut être traduite par «fils de p*te», mais elle est souvent utilisée pour exprimer frustration et colère, à l’image d’un «putain de merde» en français.

Le feu aux poudres

Retour en arrière pour comprendre ce qui a fait sortir Volodymyr Zelensky de ses gonds. Alors qu’il échangeait avec Donald Trump, J.D. Vance l’interrompt et l’accuse de faire de la propagande. Le vice-président enfonce le clou: «Vous devriez remercier le président Trump d’avoir tenté de mettre fin à cette guerre.»

Zelensky, visiblement irrité, réplique immédiatement: «Etes-vous déjà allé en Ukraine pour voir la situation de vos propres yeux? Venez une fois.» Mais c’est au moment où J.D. Vance, répond qu’il a simplement «lu un rapport» que le président ukrainien, secouant la tête, aurait laissé échapper son fameux «Suka Blyat» – aussi orthographié «cyka blyat».

Contre J.D. Vance?

Sur les réseaux sociaux, les avis divergent sur la cible exacte de cette insulte. Pour certains, elle était clairement adressée à J.D. Vance, qui venait de minimiser la réalité du conflit ukrainien. D’autres estiment que Zelensky n’a fait qu’exprimer son exaspération et sa frustration face à l’attitude du vice-président. «S’il a dit ça, c’était peut-être juste un juron de colère, ce qui est compréhensible», commente un internaute.

Après cet échange houleux, la rencontre a tourné au fiasco. Volodymyr Zelensky a quitté précipitamment la Maison Blanche sans assister au déjeuner prévu avec Donald Trump et ses conseillers. Selon le «Daily Mail», l’administration américaine aurait réclamé en privé des excuses publiques de la part du président ukrainien. Une demande que ce dernier a refusé, estimant ne pas avoir à s’excuser.

Le contraste est saisissant avec la suite de son voyage. Dès le lendemain, le président ukrainien a été reçu à Londres par le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui lui a réaffirmé son soutien. Deux salles, deux ambiances.