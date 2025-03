1/6 Si l'on en croit le député russe Vladimir Kochelev, il y aura bientôt une Trump Tower à Moscou. Photo: AFP

Valentin Köpfli et BliKI

La récente escalade entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a provoqué des vagues d'enthousiasme en Russie. Selon le «Mirror», Trump a même reçu une offre immobilière en provenance de Moscou.

L'idée vient du député russe et ultranationaliste Vladimir Kochelev: un nouveau quartier appelé «Trump City» devrait être construit à Moscou. Au centre, se trouverait le nouveau «Trump Tower», entouré de gratte-ciel plus petits portant des noms comme «Canada», «Mexique » et «Groenland», en référence aux revendications territoriales de Donald Trump.

« La Russie est un pays où tous les rêves deviennent réalité Vladimir Kochelev »

«L'emplacement est idéal, car il permet la construction de plusieurs gratte-ciels plus petits à côté de la Trump Tower. La Russie est un pays où tous les rêves deviennent réalité. Même si ce sont les rêves du président américain», a déclaré le défenseur du président russe Vladimir Poutine dans le «Mirror». Cette proposition n'est pas sans fondement. En effet, le clan Trump ne se limite pas à des projets immobiliers aux États-Unis, mais a également des plans concrets pour des projets en Albanie et en Serbie. De plus, la «Trump Tower» à Moscou est une histoire qui remonte à plusieurs décennies.

Un rêve déjà enterré

Donald Trump nourrissait depuis longtemps le désir de construire un gratte-ciel à Moscou: dès les années 1980, il a exploré des opportunités pour des projets immobiliers dans la capitale russe. En 2015, il a signé une lettre d'intention avec un investisseur russe pour la construction d'une tour en verre de 100 étages, comprenant des appartements de luxe et un hôtel. Cependant, le projet a été abandonné en 2016, lorsque les liens de Trump avec la Russie ont été scrutés dans le cadre des élections présidentielles.

Mais Trump n'est pas le seul à avoir le sens des affaires, son gendre Jared Kushner aussi. Sur l'île albanaise de Sazan, il prévoit de construire un complexe hôtelier de luxe avec port de plaisance. Tout ça pour la 1,4 milliard de francs. L'île a autrefois été utilisée comme base militaire, et de nombreux bunkers ainsi que des batteries de défense abandonnées y sont en déclin. Le projet est encore en phase de planification, toutefois, fin décembre, Jared Kushner a été nommé «investisseur stratégique» en Albanie, ce qui lui permet d'obtenir des autorisations et des procédures accélérées.

Le gendre du président américain prévoit aussi un méga-projet à Belgrade, la capitale serbe. Un immense complexe résidentiel, hôtelier et de congrès doit être construit sur le site de l'ancien quartier général de l'état-major de l'armée yougoslave. Il y sera également accueilli à bras ouverts.