Le président brésilien Lula s'envole mardi pour la Russie avant de se rendre en Chine, au moment où la scène internationale est bouleversée par le retour de Donald Trump aux Etats-Unis et sa guerre commerciale.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula va rencontrer ses homologues russe et chinois

Le président brésilien Luiz Inacio Lula va rencontrer ses homologues russe et chinois

Le président brésilien Lula se rend en Russie puis en Chine, au moment où la scène internationale est bouleversée par le retour de Donald Trump. Photo: Andre Borges

ATS Agence télégraphique suisse

Luiz Inacio Lula da Silva rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine à Moscou, puis le président chinois Xi Jinping lors d'une visite d'Etat à Pékin.

Vendredi, dans la capitale russe, le président brésilien doit assister au grand défilé militaire sur la place Rouge, en commémoration des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.

Vingt-huit autres dirigeants sont également attendus pour cette cérémonie à Moscou, dont Xi Jinping et le président cubain Miguel Diaz-Canel. «Lula est un des rares dirigeants démocrates invités», dit à l'AFP Mauricio Santoro, spécialiste du Centre d'études politico-stratégiques de la Marine brésilienne.

A l'occasion des commémorations, un cessez-le-feu annoncé par Vladimir Poutine doit être en vigueur du 8 au 10 mai, dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky y a vu une «tentative de manipulation», alors que Kiev est sous pression de Washington pour des négociations avec la Russie.

Le Brésil en médiateur

Selon un haut responsable diplomatique brésilien, la rencontre bilatérale entre Lula et Vladimir Poutine sera «une opportunité de discussion» sur ce conflit, après des tentatives infructueuses du Brésil de jouer les médiateurs au côté de la Chine.

«Le Brésil est un pays qui recherche la paix, le dialogue avec la Russie, sur plusieurs sujets», a déclaré à des journalistes à Brasilia ce responsable, Eduardo Paes Saboia, secrétaire du ministère brésilien des Affaires étrangères chargé des relations avec l'Asie. Il a également souligné que le pays sud-américain était «en dialogue avec l'Ukraine», dont il défend l'"intégrité territoriale».

Visite en Chine

Lula se rendra ensuite à Pékin du 11 au 13 mai, six mois après une visite de Xi Jinping à Brasilia, à l'issue du sommet du G20 de Rio de Janeiro. La Chine et le Brésil, poids lourds des Brics, le groupe des pays émergents, ont tous deux fortement critiqué l'augmentation des droits de douane décidée récemment par le président américain Donald Trump, et qui vise particulièrement Pékin.

Le géant asiatique est le premier partenaire commercial du Brésil et les échanges entre les deux pays ont atteint plus de 160 milliards de dollars en 2023.