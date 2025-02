L'ex-épouse de Joël Le Scouarnec «était au courant et n'a rien fait»

Ce croquis d'audience montre Joël Le Scouarnec (à droite), entouré de l'un de ses avocats Maxime Tessier, lors de son procès. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Marie-France «aurait pu faire en sorte que mon frère soit interpellé», a-t-il assuré alors que que celle-ci affirme ne jamais avoir eu le moindre soupçon sur les penchants pédophiles de son mari, malgré plusieurs documents laissant penser le contraire.

Interrogé par la présidente de la cour, Aude Buresi, le frère a indiqué ne pas avoir de «preuves» pour fonder ses propos. Ne cachant pas ressentir une forte inimitié envers elle, le frère de Joël Le Scouarnec a ensuite accusé Marie-France d'«aimer son mari pour l'argent», d'avoir couché avec le premier mari de leur soeur, d'avoir pris un amant, de lui avoir fait des avances à lui aussi...

Il n'a pas non plus épargné l'ex-chirurgien. «Moi, je pense qu'il faut l'emprisonner jusqu'à sa mort, ça serait bien pour la société», a-t-il lancé.

Il a coupé tout lien

De cinq ans son cadet, il a affirmé avoir coupé tout lien depuis son interpellation en 2017 pour le viol de sa voisine de six ans, qui a mené à la saisie de carnets et fichiers où le médecin notait scrupuleusement le nom de ses victimes et les violences sexuelles qu'il leur avait imposées entre 1989 et 2014 dans des hôpitaux de l'ouest de la France.

Faute de temps mardi, Marie-France sera auditionnée mercredi en deuxième partie d'audience.