«J'ai commis des actes odieux», reconnaît le chirurgien pédocriminel

L'audience a été suspendue après la déclaration de l'accusé. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un ex-chirurgien pédocriminel a reconnu lundi avoir «commis des actes odieux» au premier jour de son procès hors normes en France, pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 patients, la plupart mineurs au moment des faits.

«Si je comparais devant vous c'est qu'effectivement un jour, alors que pour la plupart ce n'étaient que des enfants, j'ai commis des actes odieux», a déclaré d'une voix hésitante l'accusé de 74 ans, vêtu d'une veste noire. «Je suis parfaitement conscient aujourd'hui que ces blessures sont ineffaçables, irremplaçables, je ne peux pas revenir en arrière», a-t-il ajouté, disant vouloir «assumer la responsabilité» de ses actes et «des conséquences qu'ils ont pu avoir et qu'ils auront peut-être toute leur vie». L'audience a été suspendue après sa déclaration et reprendra mardi. Ses fils et sa femme doivent alors être entendus.

Près de 300 victimes

Ancien chirurgien, Joël Le Scouarnec comparaît depuis lundi, et pour près de quatre mois, devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes, dans l'ouest de la France, pour des viols et agressions sexuelles sur 299 patients, sous couvert de gestes médicaux. La plupart des 299 victimes étaient mineures au moment des faits, 256 avaient moins de 15 ans, et les faits se sont passés dans les différents hôpitaux où a exercé l'ex-chirurgien, quand elles étaient souvent endormies ou en phase de réveil.

L'homme répertoriait les noms de ses victimes dans ses journaux intimes, découverts lors d'une perquisition à son domicile en 2017, après que sa voisine de six ans l'a dénoncé auprès de ses parents pour viol.