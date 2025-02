111 viols et 189 agressions sexuelles Le pédocriminel Joël Le Scouarnec va faire face à 299 victimes

Joël Le Scouarnec va faire face à 299 victimes présumées, principalement des mineurs, pour des actes commis entre 1989 et 2014 dans des hôpitaux de l'ouest de la France. Le procès durera jusqu'en juin et examinera 111 viols et 189 agressions sexuelles.