Incident choquant à Palerme: un jeune homme a été tué pour avoir fait preuve de courage civique. L'auteur est en fuite, la police a ouvert une enquête.

Tué d'une balle dans la tête alors qu'il voulait interrompre une bagarre

1/4 Paolo T. a été littéralement exécuté par son agresseur. Photo: Social Media

Marian Nadler

Le quartier de Champagneria, situé au cœur de Palerme, est le centre de la vie nocturne de la ville sicilienne. Tôt dimanche matin, un meurtre présumé a toutefois secoué le quartier, comme le rapporte «La Repubblica».

Un jeune homme a été tué d'une balle dans la tête sur la Piazza dell'Olivella, devant un bar. Le crime se serait produit à 3h30 du matin, écrit le journal italien.

Les auteurs ont frappé le jeune homme

Selon les premières constatations, l'acte se serait déroulé dans le cadre d'une bagarre. La victime, Paolo T.*, 21 ans, a apparemment voulu interrompre la dispute. Il tentait de calmer un groupe de clients qui s'en prenait à un jeune homme.

Selon toute apparence, Paolo T. voulait éviter que les agresseurs ne continuent à s'en prendre au jeune homme, qui serait resté à terre. Il semble qu'il y soit parvenu.

Une aide arrivée trop tard

Mais soudain, l'un des membres du groupe a sorti une arme et lui a tiré dessus à bout portant, en pleine tête. Le groupe a ensuite pris la fuite en scooter.

Les secours appelés sur place n'ont pu que constater le décès de Paolo. La police a ouvert une enquête. La zone autour du bar a été bouclée.

* Nom d'emprunt