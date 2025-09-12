L'agression contre un couple de touristes juifs à Venise suscite l'indignation en Italie. Les autorités locales et nationales ont fermement condamné cet acte. Les circonstances, la date et l'identité des auteurs de l'agression n'ont pour l'heure pas été confirmées.

La ville de Venise est sous le choc après la révélation de l'agression d'un couple de juifs. Photo: imago/Xinhua

AFP Agence France-Presse

La révélation de l'agression d'un couple de touristes juifs en début de semaine à Venise a suscité jeudi de nombreuses réactions. La ministre italienne du Tourisme a dénoncé sur X un «geste ignoble». «Un épisode très grave s'est produit il y a quelques jours dans la Strada Nova, dont les victimes sont deux touristes juifs étrangers encerclés et battus par un groupe de 10 agresseurs», a indiqué sur Facebook Simone Venturini, adjoint à la mairie de Venise chargé du tourisme.

«Dans notre ville, il n'y a pas de place pour de tels incidents, il n'y a pas de place pour la violence et le racisme», a-t-il ajouté, fustigeant une «agression antisémite honteuse». Dans un communiqué séparé, le maire de Venise Luigi Brugnaro a dénoncé l'agression «inacceptable» de «deux citoyens américains de religion juive». «Venise est et doit rester une ville ouverte, accueillante et sûre», a-t-il écrit.

Pluie de condamnations

La ministre italienne du Tourisme Daniela Santanchè a pour sa part dénoncé sur X «un geste ignoble», indiquant que l'agression avait été commise «par une dizaine de Nord-Africains au cri de 'Free Palestine'». Les circonstances, la date et l'identité des auteurs de l'agression n'ont pas été confirmées par les autorités italiennes. Interrogée par l'AFP, l'ambassade américaine à Rome n'a pas confirmé l'agression ni l'identité des victimes.

Trois personnes ont été arrêtées à la suite de cette agression, dont l'une a été expulsée vers son pays d'origine et l'autre placée en centre de rétention, a déclaré sur la Rai le préfet de police de Venise, Gaetano Bonaccorso. La communauté juive de la ville a elle condamné sur Facebook «un acte lâche et ignoble», s'inquiétant du «climat d'intolérance» qui «touche aujourd'hui l'ensemble de la communauté vénitienne».

Portées en parti par le conflit israélo-palestinien, les agressions antisémites ont fortement augmenté depuis le 7 octobre 2023 dans les pays européens, notamment en Italie où le nombre d'actes antisémites a doublé en 2024 comparé à l'année précédente.