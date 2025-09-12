La révélation de l'agression d'un couple de touristes juifs en début de semaine à Venise a suscité jeudi de nombreuses réactions. La ministre italienne du Tourisme a dénoncé sur X un «geste ignoble». «Un épisode très grave s'est produit il y a quelques jours dans la Strada Nova, dont les victimes sont deux touristes juifs étrangers encerclés et battus par un groupe de 10 agresseurs», a indiqué sur Facebook Simone Venturini, adjoint à la mairie de Venise chargé du tourisme.
«Dans notre ville, il n'y a pas de place pour de tels incidents, il n'y a pas de place pour la violence et le racisme», a-t-il ajouté, fustigeant une «agression antisémite honteuse». Dans un communiqué séparé, le maire de Venise Luigi Brugnaro a dénoncé l'agression «inacceptable» de «deux citoyens américains de religion juive». «Venise est et doit rester une ville ouverte, accueillante et sûre», a-t-il écrit.
Pluie de condamnations
La ministre italienne du Tourisme Daniela Santanchè a pour sa part dénoncé sur X «un geste ignoble», indiquant que l'agression avait été commise «par une dizaine de Nord-Africains au cri de 'Free Palestine'». Les circonstances, la date et l'identité des auteurs de l'agression n'ont pas été confirmées par les autorités italiennes. Interrogée par l'AFP, l'ambassade américaine à Rome n'a pas confirmé l'agression ni l'identité des victimes.
Trois personnes ont été arrêtées à la suite de cette agression, dont l'une a été expulsée vers son pays d'origine et l'autre placée en centre de rétention, a déclaré sur la Rai le préfet de police de Venise, Gaetano Bonaccorso. La communauté juive de la ville a elle condamné sur Facebook «un acte lâche et ignoble», s'inquiétant du «climat d'intolérance» qui «touche aujourd'hui l'ensemble de la communauté vénitienne».
Portées en parti par le conflit israélo-palestinien, les agressions antisémites ont fortement augmenté depuis le 7 octobre 2023 dans les pays européens, notamment en Italie où le nombre d'actes antisémites a doublé en 2024 comparé à l'année précédente.