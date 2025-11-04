DE
80'000 maisons inondées
Après les crues au Vietnam, le bilan s'alourdit à 40 morts

Les inondations au centre du Vietnam ont fait au moins 40 morts et 6 disparus, selon un nouveau bilan officiel. Plus de 80'000 maisons sont inondées et 68'000 bovins ont péri dans cette catastrophe qui a également détruit plus de 10'000 hectares de cultures.
Les inondations au centre du Vietnam ont fait au moins 40 morts et 6 disparus, selon un nouveau bilan.
Le bilan des intempéries et des crues qui ont frappé le centre du Vietnam à partir de fin octobre s'établit à au moins 40 morts, six personnes étant toujours portées disparues, selon un nouveau bilan officiel mardi.

Un précédent bilan avait fait état de 35 morts, les secouristes poursuivant leurs recherches. Les provinces côtières du centre du Vietnam ont subi une semaine de pluies torrentielles, avec des précipitations atteignant jusqu'à 1,7 mètre en 24 heures à Hué, où se trouve l'ancienne cité impériale vietnamienne.

Les décès ont été répertoriés dans les provinces de Hué, Da Nang, Lam Dong et Quang Tri, a indiqué l'Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes et des digues (VDDMA). Plus de 80'000 maisons restent inondées et au moins 68'000 bovins ont péri selon la VDDMA, qui a également fait état de plus de 10'000 hectares de cultures détruits.

Les tempêtes, inondations et glissements de terrain avaient déjà provoqué la mort ou la disparition de 187 personnes dans le pays au cours des neuf premiers mois de l'année. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

