1,7 mètre d'eau en 24 heures
Le déluge au Vietnam a inondé 100'000 maisons et tué 4 personnes

Des pluies torrentielles dans le centre du Vietnam ont causé quatre morts et inondé plus de 100'000 maisons. Les provinces côtières sont touchées depuis dimanche, avec des précipitations record atteignant 1,7 mètre en 24 heures.
Publié: il y a 28 minutes
Des pluies torrentielles dans le centre du Vietnam ont causé quatre morts et inondé plus de 100'000 maisons.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Des crues provoquées par des pluies record dans le centre du Vietnam ont tué quatre personnes et inondé plus de 100'000 maisons, a rapporté le ministère de l'Environnement mercredi.

Les provinces côtières du Vietnam sont frappées par de fortes pluies depuis dimanche, enregistrant des précipitations record atteignant jusqu'à 1,7 mètre en 24 heures. Cinq personnes sont portées disparues, tandis que quatre sont décédées dans les provinces Hué, Danang et Lam Dong, a déclaré le ministère de l'Environnement dans un rapport.

Plus de 150 glissements de terrain ont été signalés, 2200 hectares de cultures ont été détruits et un total de 103'525 maisons ont été inondées, selon le ministère. Plus de 21'000 personnes ont été évacuées des zones de crue. Beaucoup d'habitants ont commencé à rentrer chez eux au moment où l'eau redescendait dans la ville côtière de Hué mercredi matin.

520 millions de pertes

Cependant, de nouvelles pluies sont tombées à la mi-journée, obligeant la centrale hydroélectrique locale à vider ses réservoirs. La rivière de la ville de Danang a débordé à un niveau alarmant et davantage d'inondations sont prévues dans cette province dans les deux jours à venir, selon le ministère.

Début octobre, des régions du nord du Vietnam s'était déjà retrouvées inondées après le passage des typhons Bualoi et Matmo. Les catastrophes naturelles, et principalement les tempêtes, les inondations et les glissements de terrain, ont déjà provoqué la mort ou la disparition de 187 personnes dans ce pays d'Asie du Sud-Est au cours des neuf premiers mois de l'année.

Les pertes économiques totales ont été estimées à plus de 520 millions d'euros. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

