Berlin juge Israël «de plus en plus minoritaire» sur la question palestinienne

Le ministre allemand des Affaires étrangères a jugé Israël de plus en plus isolé sur le plan diplomatique face au désastre humanitaire à Gaza et aux menaces d'annexion de la Cisjordanie, avant de s'envoler jeudi pour Tel Aviv.

«La récente conférence de l'Onu à New York a montré qu'Israël se trouve de plus en plus en position minoritaire», a déclaré Johann Wadephul à propos de la conférence ministérielle de lundi et mardi, où de nombreux Etats membres ont plaidé pour une solution à deux Etats, israélien et palestinien.

Source: AFP