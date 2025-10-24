Une guitare Gibson, témoin de la séparation d'Oasis, a été adjugée pour 306'696 francs à Londres. Cet instrument, brisé par Liam Gallagher en 2009, marque un chapitre tumultueux de l'histoire du rock britannique.

La guitare de la rupture d'Oasis vendue pour 306'696 francs

1/4 La guitare de Noel Gallagher du groupe Oasis, brisée par son frère Liam en 2009, a été vendue 289'800 livres (306'696 francs). Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La guitare de Noel Gallagher du groupe Oasis, brisée par son frère Liam lors de leur retentissante dispute en 2009, a été vendue 289'800 livres (306'696 francs) à Londres, a annoncé la maison d'enchères Propstore vendredi. La Gibson couleur rouge sang avait été fracassée par Liam Gallagher dans leur loge au festival Rock en Seine, près de Paris.

Le groupe phare de la Britpop s'était séparé après cette dispute et il a fallu attendre l'été dernier pour revoir les deux frères sur scène ensemble. Le groupe s'est reformé pour une tournée mondiale qui connait un immense succès. La guitare a été vendue bien en-deçà de son estimation maximale à 500'000 livres (529'152 francs). Cet instrument, restauré en 2011, avait déjà été vendu aux enchères en 2022 à Paris.

Par ailleurs, des paroles manuscrites de Noel Gallagher, dont celles du tube «Wonderwall», ont atteint 75'600 livres (80'007 francs). Lors de cette vente, des lunettes de soleil d'Elvis Presley sont également parties à 75'600 livres. Le célèbre chapeau Fedora blanc de Michael Jackson, porté dans le clip de Smooth Criminal en 1988, a lui été vendu à 50'400 livres (53338 francs). Des souvenirs de David Bowie, Jimi Hendrix et d'autres légendes de la musique sont également proposés lors de cette vente, qui s'achève vendredi soir.