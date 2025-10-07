Une bague avec un diamant rose vendue pour 2,3 millions

Une bague Bulgari avec un diamant rose rare de 3,18 carats a été vendue aux enchères à Turin pour 2,3 millions d'euros. Cette vente établit un nouveau record sur le marché italien des bijoux, attirant des acheteurs du monde entier.

Une bague a été vendue pour 2,3 millions d'euros à Turin. (image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La bague «Trombin» Bulgari, sertie d'un diamant rose rare de plus de 3 carats, a été adjugée pour la somme record sur le marché italien de 2,3 millions d'euros. Elle a été la vedette absolue de la vente de bijoux qui s'est déroulée mardi après-midi chez Aste Bolaffi à Turin.

Après une compétition acharnée entre plus de dix acheteurs potentiels, qui ont participé à la vente aux enchères par téléphone depuis le monde entier – en particulier des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne, de Suisse, des pays du Moyen-Orient et de Hong Kong – la bague a atteint un prix supérieur aux estimations, confirmant ainsi sa valeur extraordinaire pour les collectionneurs.

Un diamant parmi les plus rares

Outre le diamant rose rectangulaire de 3,18 carats, le bijou comportait 64 autres diamants taillés. Ce bijou de famille, transmis par la grand-mère à sa petite-fille, avait été porté pendant des années. Compte tenu de la taille imposante de la pierre, bien qu'il portât la signature Bulgari, il avait été naïvement considéré comme un simple quartz rose.

Seule l'évaluation des experts de la maison de vente aux enchères a révélé sa véritable nature, celle d'un diamant parmi les plus rares au monde. Ce résultat représente le deuxième prix le plus élevé jamais obtenu par un bijou aux enchères en Italie et le nouveau record absolu dans l'histoire des enchères Bolaffi, dépassant le précédent record établi en mai dernier par l'œuvre de l'artiste français Fernand Léger.