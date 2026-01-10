Trump veut que Maria Machado lui remette son prix Nobel

Donald Trump a annoncé jeudi que l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado serait à Washington la semaine prochaine et s'est dit «impatient» de la rencontrer, ajoutant que ce serait «un grand honneur» si elle lui remettait son prix Nobel de la paix.

«Je crois comprendre qu'elle vient à un moment ou un autre la semaine prochaine. Je suis impatient de lui dire bonjour», a dit le président américain dans un entretien sur la chaîne Fox News.

«J'ai entendu qu'elle voulait faire ça. Ce serait un grand honneur» a-t-il aussi dit à l'animateur Sean Hannity, qui venait de lui rappeler que la cheffe de l'opposition vénézuélienne s'était engagée à «partager et même remettre» sa prestigieuse distinction à Donald Trump.

Source: AFP