Trump se dit disposé à rencontrer la dirigeante par intérim du Venezuela
Le président américain Donald Trump s'est dit ouvert dimanche à une entrevue avec la dirigeante par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez. Il a estimé que son gouvernement travaillait «vraiment bien» avec Caracas.
A la question de savoir s'il prévoyait de rencontrer Delcy Rodriguez, Donald Trump a répondu aux journalistes: «A un moment donné, je le ferai», à bord de son avion Air Force One.
La vice-présidente du Venezuela, investie comme cheffe de l'Etat par intérim, après la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse le 3 janvier, négocie sur plusieurs fronts avec Washington, qui souhaite notamment profiter des immenses réserves de pétrole vénézuéliennes.
Son gouvernement a décidé d'entamer «un processus exploratoire» en vue de rétablir les relations diplomatiques avec les Etats-Unis, rompues depuis 2019, tout en répétant qu'il n'est pas «soumis» à Washington.
Source: ATS
Décret sur les revenus pétroliers vénézuéliens détenus aux USA
Donald Trump a signé un décret d'urgence destiné à placer sous protection spéciale les avoirs vénézuéliens, dont les revenus pétroliers, placés sur le territoire américain. Cette mesure vise à empêcher qu'ils soient saisis par des tribunaux ou des créanciers.
En signant vendredi ce texte, le président américain vise à «promouvoir les objectifs de la politique étrangère des Etats-Unis», a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d'information accompagnant le décret.
Trump veut que Maria Machado lui remette son prix Nobel
Donald Trump a annoncé jeudi que l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado serait à Washington la semaine prochaine et s'est dit «impatient» de la rencontrer, ajoutant que ce serait «un grand honneur» si elle lui remettait son prix Nobel de la paix.
«Je crois comprendre qu'elle vient à un moment ou un autre la semaine prochaine. Je suis impatient de lui dire bonjour», a dit le président américain dans un entretien sur la chaîne Fox News.
«J'ai entendu qu'elle voulait faire ça. Ce serait un grand honneur» a-t-il aussi dit à l'animateur Sean Hannity, qui venait de lui rappeler que la cheffe de l'opposition vénézuélienne s'était engagée à «partager et même remettre» sa prestigieuse distinction à Donald Trump.
Source: AFP
Enrique Marquez, ex-candidat à la présidentielle, parmi les premiers opposants libérés
L'ancien candidat à la présidentielle au Venezuela Enrique Marquez fait partie des premiers prisonniers politiques relâchés dans le cadre des libérations annoncées par les autorités, selon une vidéo d'un journaliste local jeudi.
«Tout est fini», dit Enrique Marquez auprès de son épouse dans cette vidéo tournée dans un quartier de Caracas où il a été conduit par des policiers en compagnie de Biagio Pilieri, un collaborateur de la cheffe de l'opposition et prix Nobel de la Paix Maria Corina Machado.
Ces libérations surviennent moins d'une semaine après la capture le 3 janvier par les Etats-Unis de Enrique Maduro au terme d'une opération militaire inédite sur le territoire vénézuélien. Enrique Marquez, 62 ans, avait été arrêté en janvier 2025.
Source: AFP
Trump rencontrera l'opposante vénézuélienne Maria Machado la semaine prochaine
Donald Trump a annoncé jeudi que l'opposante vénézuélienne et prix Nobel de la paix Maria Corina Machado devait venir à Washington la semaine prochaine et s'est dit «impatient» de la rencontrer.
«Je crois comprendre qu'elle vient à un moment ou un autre la semaine prochaine. Je suis impatient de lui dire bonjour. J'ai entendu qu'elle voulait faire ça. Ce serait un grand honneur», a dit le président américain dans un entretien sur la chaîne Fox News.
Source: AFP
«Nous ne sommes pas subordonnés ni soumis» aux Etats-Unis, affirme la présidente par intérim
La présidente par interim du Venezuela Delcy Rodriguez a affirmé jeudi que son pays n'est ni «subordonné ni soumis» aux Etats-Unis après la capture du président Nicolas Maduro le 3 janvier. «Nous ne sommes pas subordonnés ni soumis», a-t-elle lancé, évoquant la «loyauté envers le président Nicolas Maduro, qui a été enlevé».
«Ici, personne ne s'est rendu. Ici, il y a eu des combats, (...) des combats pour cette patrie», a-t-elle rappelé lors d'une cérémonie en hommage aux morts en présence notamment du ministres des Affaires étrangères cubain Bruno Rodriguez.
Source: AFP
L'attaque à Caracas a fait au moins 100 morts et autant de blessés
L'attaque au cours de laquelle les Etats-Unis ont capturé Nicolas Maduro à Caracas a fait 100 morts, a annoncé mercredi le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello, selon qui le président vénézuélien déchu et son épouse ont été blessés pendant l'opération.
«Jusqu'à présent et je dis bien jusqu'à présent, il y a 100 morts, 100, et un nombre similaire de blessés. L'attaque contre notre pays a été terrible», a affirmé Diosdado Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique.
Alors qu'il n'existait pas de bilan officiel, l'AFP avait établi recensé au moins un civil, un milicien, 23 militaires vénézuéliens et 32 cubains tués.
Source: AFP
Maduro et son épouse blessés lors de leur capture par l'armée américaine
Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores ont tous les deux été blessés lors leur capture le 3 janvier par l'armée américaine à Caracas, a assuré mercredi le ministre de l'Intérieur vénézuélien Diosdado Cabello.
«Cilia a été blessée à la tête et a reçu un coup au corps. Le 'frère' (camarade) Nicolas a été blessé à une jambe. Heureusement, ils se remettent de leurs blessures», a précisé Diosdado Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique.
Source: AFP
La présidente par intérim dénonce une «tache» sans précédent dans les relations avec Washington
La présidente par interim du Venezuela Delcy Rodriguez a affirmé mercredi soir lors d'une cérémonie officielle qu'il y avait «une tache» sur les relations avec les Etats-Unis, après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier par l'armée américaine.
«Concernant les relations entre le Venezuela et les Etats-Unis, la première chose à dire, c'est qu'il y a une tache dans nos relations qui ne s'était jamais produite dans notre histoire», a affirmé Delcy Rodriguez, ancienne vice-présidente investie lundi comme présidente par intérim.
Source: AFP
La Colombie redoute une «catastrophe» en Amérique latine après l'attaque américaine au Venezuela
Les bombardements des Etats-Unis au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro pourraient entraîner une «catastrophe» sans précédent en Amérique latine, a estimé mercredi le vice-ministre des Affaires étrangères colombien dans un entretien à l'AFP.
«S'il y a une crise humanitaire de grande envergure, l'impact, la dévastation, seront impossibles à contenir. (...) Nous parlons d'une catastrophe que l'Amérique latine n'a jamais connue», a déclaré Mauricio Jaramillo depuis Bogota.
Source: AFP
Trump dit qu'il recevra son homologue colombien Petro à la Maison Blanche
Donald Trump a annoncé mercredi qu'il allait recevoir son homologue colombien Gustavo Petro à la Maison Blanche «dans un futur proche», après un appel entre les deux dirigeants faisant suite à des menaces répétées de frappes américaines en Colombie.
Le président colombien a appelé pour «expliquer la situation des drogues et d'autres désaccords», a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, soulignant qu'il avait «apprécié son ton». Le président américain a ajouté qu'il avait «hâte» de le rencontrer.
Source: AFP