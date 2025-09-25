DE
FR

Secousse ressentie à Caracas
Un séisme de magnitude 6,2 frappe l'ouest du Venezuela

Un séisme de magnitude 6,2 a frappé l'ouest du Venezuela mercredi soir, selon l'USGS. L'épicentre se situe près de Mene Grande, dans l'État de Zulia. Le tremblement a été ressenti jusqu'à Caracas.
Publié: 02:25 heures
Partager
Écouter
La secousse a été ressentie dans la capitale Caracas (archives).
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un tremblement de terre de magnitude 6,2 s'est produit mercredi soir dans l'ouest du Venezuela selon l'Institut d'études géologiques américain (USGS), et a été ressenti à Caracas. L'épicentre est situé à 24 kilomètres de Mene Grande, une localité pétrolière, dans une zone peu peuplée de l'Etat occidental de Zulia, près du lac de Maracaibo, a indiqué l'USGS.

Le service géologique de la Colombie voisine fait lui état d'un tremblement de 6,1 dans la même zone, parlant d'un «événement sismique international», car il a également été ressenti en Colombie ainsi que dans certaines îles caraïbes. Le séisme a fait trembler des immeubles à Caracas et à Maracaibo notamment, ont constaté des journalistes de l'AFP et des témoins joints par téléphone. Dans l'immédiat, il n'a pas été rapporté de victimes ou de dégâts matériels.

A lire aussi
Un séisme de magnitude 7,8 retentit au large de l'Extrême-Orient russe
Alerte au tsunami levée
Un séisme de magnitude 7,8 retentit au large de l'Extrême-Orient russe
Un séisme de magnitude 5,3 a secoué Athènes
Pas de victimes ou dégâts
Un séisme de magnitude 5,3 a secoué Athènes

Les traumatismes de 1967 et 1997

Le Venezuela, où environ 80% de la population vit dans des zones à haute menace sismique, n'a pas connu de séisme majeur depuis celui de Cariaco en 1997 qui avait fait 73 morts. En 1967, un tremblement de terre à Caracas avait fait 283 morts selon Funvisis, la fondation vénézuélienne de recherches sismologiques.

L'épicentre du séisme de mercredi se trouve entre le lac de Maracaibo et la cordillère des Andes. Cette zone est particulièrement à risque du fait de la grande activité sismique le long de la chaîne montagneuse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus