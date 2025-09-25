Un séisme de magnitude 6,2 frappe l'ouest du Venezuela

Un séisme de magnitude 6,2 a frappé l'ouest du Venezuela mercredi soir, selon l'USGS. L'épicentre se situe près de Mene Grande, dans l'État de Zulia. Le tremblement a été ressenti jusqu'à Caracas.

La secousse a été ressentie dans la capitale Caracas (archives). Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un tremblement de terre de magnitude 6,2 s'est produit mercredi soir dans l'ouest du Venezuela selon l'Institut d'études géologiques américain (USGS), et a été ressenti à Caracas. L'épicentre est situé à 24 kilomètres de Mene Grande, une localité pétrolière, dans une zone peu peuplée de l'Etat occidental de Zulia, près du lac de Maracaibo, a indiqué l'USGS.

Le service géologique de la Colombie voisine fait lui état d'un tremblement de 6,1 dans la même zone, parlant d'un «événement sismique international», car il a également été ressenti en Colombie ainsi que dans certaines îles caraïbes. Le séisme a fait trembler des immeubles à Caracas et à Maracaibo notamment, ont constaté des journalistes de l'AFP et des témoins joints par téléphone. Dans l'immédiat, il n'a pas été rapporté de victimes ou de dégâts matériels.

Les traumatismes de 1967 et 1997

Le Venezuela, où environ 80% de la population vit dans des zones à haute menace sismique, n'a pas connu de séisme majeur depuis celui de Cariaco en 1997 qui avait fait 73 morts. En 1967, un tremblement de terre à Caracas avait fait 283 morts selon Funvisis, la fondation vénézuélienne de recherches sismologiques.

L'épicentre du séisme de mercredi se trouve entre le lac de Maracaibo et la cordillère des Andes. Cette zone est particulièrement à risque du fait de la grande activité sismique le long de la chaîne montagneuse.