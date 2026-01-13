Donald Trump s'autoproclame «président du Venezuela» avec un montage Wikipedia
Donald Trump a publié dimanche, sur son réseau Truth Social, une capture d'écran trafiquée de sa page Wikipedia. il y est présenté non seulement comme le président des Etats-Unis, mais aussi comme le dirigeant du Venezuela.
Ce photomontage apparaît comme une nouvelle provocation de la part de Donald Trump qui, quelques heures seulement après la capture de Nicolas Maduro et de son épouse, le 3 janvier dernier, avait officiellement annoncé que les Etats-Unis allaient «diriger» le Venezuela et que sa production de pétrole serait gérée par les firmes pétrolières américaines.
Le jour même de la publication, Donald Trump s'est dit ouvert ouvert à une entrevue avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, assurant qu'elle allait «collaborer». Le gouvernement de cette dernière a décidé d'entamer «un processus exploratoire» en vue de rétablir les relations diplomatiques avec les Etats-Unis, rompues depuis 2019, tout en répétant qu’il n'est pas «soumis» à Washington.
Le Venezuela se dit prêt à un «nouvel agenda» avec l'UE
Le Venezuela s'est dit lundi prêt à un «nouvel agenda» avec l'Union européenne (UE). Une déclaration tombée après une réunion «franche» entre des diplomates des deux parties, alors que le pays est sous une intense pression des Etats-Unis qui ont capturé le président Nicolas Maduro le 3 janvier.
Ancienne vice-présidente de Nicolas Maduro, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a été investie le 5 janvier et a depuis signé des accords pétroliers avec les Etats-Unis et consenti à la libération d'un «nombre important» de prisonniers politiques.
Elle plaide désormais pour «ouvrir des voies de dialogue» avec l'Europe qui n'avait pas reconnu la réélection de Nicolas Maduro en 2024, a imposé des sanctions au pays et soutenu l'opposante Maria Corina Machado. Mécontent de la position de certains pays, Nicolas Maduro avait ordonné de réduire en 2025 à seulement trois diplomates les représentations de la France, des Pays-Bas et de l'Italie au Venezuela.
«Nous sommes disposés à avancer sur un nouvel agenda, un agenda de travail intense pour le bien-être des deux peuples, de tous les peuples d'Europe et du Venezuela», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Yvan Gil lors d'une intervention depuis le palais présidentiel de Miraflores.
116 nouvelles libérations de détenus politiques selon le gouvernement
Le gouvernement vénézuélien a annoncé avoir libéré 116 détenus lundi matin, alors que les familles de prisonniers politiques s'impatientent depuis la promesse de remise en liberté fait par les autorités sous la pression américaine et après la capture du président Nicolas Maduro.
«Ces mesures ont bénéficié à des personnes privées de liberté pour des faits liés à la perturbation de l'ordre constitutionnel et à l'atteinte à la stabilité de la Nation», a indiqué le ministère du Service pénitentiaire, dans un communiqué.
L'ONG Foro Penal, qui s'occupe des détenus politiques, n'a quant à elle recensé que 24 nouvelles libérations dont deux Italiens. Depuis la promesse de libérations de jeudi, les levées d'écrou ont lieu au compte-gouttes avec des familles qui attendent devant les prisons.
Trump se dit disposé à rencontrer la dirigeante par intérim du Venezuela
Le président américain Donald Trump s'est dit ouvert dimanche à une entrevue avec la dirigeante par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez. Il a estimé que son gouvernement travaillait «vraiment bien» avec Caracas.
A la question de savoir s'il prévoyait de rencontrer Delcy Rodriguez, Donald Trump a répondu aux journalistes: «A un moment donné, je le ferai», à bord de son avion Air Force One.
La vice-présidente du Venezuela, investie comme cheffe de l'Etat par intérim, après la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse le 3 janvier, négocie sur plusieurs fronts avec Washington, qui souhaite notamment profiter des immenses réserves de pétrole vénézuéliennes.
Son gouvernement a décidé d'entamer «un processus exploratoire» en vue de rétablir les relations diplomatiques avec les Etats-Unis, rompues depuis 2019, tout en répétant qu'il n'est pas «soumis» à Washington.
Décret sur les revenus pétroliers vénézuéliens détenus aux USA
Donald Trump a signé un décret d'urgence destiné à placer sous protection spéciale les avoirs vénézuéliens, dont les revenus pétroliers, placés sur le territoire américain. Cette mesure vise à empêcher qu'ils soient saisis par des tribunaux ou des créanciers.
En signant vendredi ce texte, le président américain vise à «promouvoir les objectifs de la politique étrangère des Etats-Unis», a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d'information accompagnant le décret.
Trump veut que Maria Machado lui remette son prix Nobel
Donald Trump a annoncé jeudi que l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado serait à Washington la semaine prochaine et s'est dit «impatient» de la rencontrer, ajoutant que ce serait «un grand honneur» si elle lui remettait son prix Nobel de la paix.
«Je crois comprendre qu'elle vient à un moment ou un autre la semaine prochaine. Je suis impatient de lui dire bonjour», a dit le président américain dans un entretien sur la chaîne Fox News.
«J'ai entendu qu'elle voulait faire ça. Ce serait un grand honneur» a-t-il aussi dit à l'animateur Sean Hannity, qui venait de lui rappeler que la cheffe de l'opposition vénézuélienne s'était engagée à «partager et même remettre» sa prestigieuse distinction à Donald Trump.
Enrique Marquez, ex-candidat à la présidentielle, parmi les premiers opposants libérés
L'ancien candidat à la présidentielle au Venezuela Enrique Marquez fait partie des premiers prisonniers politiques relâchés dans le cadre des libérations annoncées par les autorités, selon une vidéo d'un journaliste local jeudi.
«Tout est fini», dit Enrique Marquez auprès de son épouse dans cette vidéo tournée dans un quartier de Caracas où il a été conduit par des policiers en compagnie de Biagio Pilieri, un collaborateur de la cheffe de l'opposition et prix Nobel de la Paix Maria Corina Machado.
Ces libérations surviennent moins d'une semaine après la capture le 3 janvier par les Etats-Unis de Enrique Maduro au terme d'une opération militaire inédite sur le territoire vénézuélien. Enrique Marquez, 62 ans, avait été arrêté en janvier 2025.
Trump rencontrera l'opposante vénézuélienne Maria Machado la semaine prochaine
Donald Trump a annoncé jeudi que l'opposante vénézuélienne et prix Nobel de la paix Maria Corina Machado devait venir à Washington la semaine prochaine et s'est dit «impatient» de la rencontrer.
«Je crois comprendre qu'elle vient à un moment ou un autre la semaine prochaine. Je suis impatient de lui dire bonjour. J'ai entendu qu'elle voulait faire ça. Ce serait un grand honneur», a dit le président américain dans un entretien sur la chaîne Fox News.
«Nous ne sommes pas subordonnés ni soumis» aux Etats-Unis, affirme la présidente par intérim
La présidente par interim du Venezuela Delcy Rodriguez a affirmé jeudi que son pays n'est ni «subordonné ni soumis» aux Etats-Unis après la capture du président Nicolas Maduro le 3 janvier. «Nous ne sommes pas subordonnés ni soumis», a-t-elle lancé, évoquant la «loyauté envers le président Nicolas Maduro, qui a été enlevé».
«Ici, personne ne s'est rendu. Ici, il y a eu des combats, (...) des combats pour cette patrie», a-t-elle rappelé lors d'une cérémonie en hommage aux morts en présence notamment du ministres des Affaires étrangères cubain Bruno Rodriguez.
L'attaque à Caracas a fait au moins 100 morts et autant de blessés
L'attaque au cours de laquelle les Etats-Unis ont capturé Nicolas Maduro à Caracas a fait 100 morts, a annoncé mercredi le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello, selon qui le président vénézuélien déchu et son épouse ont été blessés pendant l'opération.
«Jusqu'à présent et je dis bien jusqu'à présent, il y a 100 morts, 100, et un nombre similaire de blessés. L'attaque contre notre pays a été terrible», a affirmé Diosdado Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique.
Alors qu'il n'existait pas de bilan officiel, l'AFP avait établi recensé au moins un civil, un milicien, 23 militaires vénézuéliens et 32 cubains tués.
Maduro et son épouse blessés lors de leur capture par l'armée américaine
Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores ont tous les deux été blessés lors leur capture le 3 janvier par l'armée américaine à Caracas, a assuré mercredi le ministre de l'Intérieur vénézuélien Diosdado Cabello.
«Cilia a été blessée à la tête et a reçu un coup au corps. Le 'frère' (camarade) Nicolas a été blessé à une jambe. Heureusement, ils se remettent de leurs blessures», a précisé Diosdado Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique.
