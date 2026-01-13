Donald Trump s'autoproclame «président du Venezuela» avec un montage Wikipedia

Donald Trump a publié dimanche, sur son réseau Truth Social, une capture d'écran trafiquée de sa page Wikipedia. il y est présenté non seulement comme le président des Etats-Unis, mais aussi comme le dirigeant du Venezuela.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ce photomontage apparaît comme une nouvelle provocation de la part de Donald Trump qui, quelques heures seulement après la capture de Nicolas Maduro et de son épouse, le 3 janvier dernier, avait officiellement annoncé que les Etats-Unis allaient «diriger» le Venezuela et que sa production de pétrole serait gérée par les firmes pétrolières américaines.

Le jour même de la publication, Donald Trump s'est dit ouvert ouvert à une entrevue avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, assurant qu'elle allait «collaborer». Le gouvernement de cette dernière a décidé d'entamer «un processus exploratoire» en vue de rétablir les relations diplomatiques avec les Etats-Unis, rompues depuis 2019, tout en répétant qu’il n'est pas «soumis» à Washington.

Source: AFP