Si le temps se rafraîchit quelque peu en Suisse ce jeudi, les températures grimpent à des valeurs de plus en plus extrêmes dans le bassin méditerranéen. En Espagne, le record de chaleur pourrait être battu prochainement avec 47°C.

1/7 Autour de la Méditerranée, il fait déjà extrêmement chaud. Photo: Capture d'écran - Meteored

Sandra Marschner et Keystone-SDA

La Méditerranée est en ébullition, et ce n'est pas une image. En Grèce et à Chypre, les services météorologiques ont annoncé une violente vague de chaleur jusqu'à dimanche au moins. Dès les premières heures matinales de ce jeudi, les températures ont atteint localement près de 36°C.

Dans le nord et le centre de la Grèce, les températures ne descendront pas en dessous de 30°C cette nuit, comme l'a indiqué l'office météorologique d'Athènes. Mais le véritable pic est prévu pour vendredi: dans de nombreuses régions du bassin méditerranéen, les températures devraient monter jusqu'à 42C°. A Chypre également, on peut s'attendre à des températures allant jusqu'à 41°C.

Une vague venant de l'Atlantique Nord

Ce qui provoque une telle canicule? Une accumulation de chaleur inhabituelle dans l'Atlantique Nord. Là-bas, les températures de surface sont nettement supérieures à la moyenne pluriannuelle. Les températures en Méditerranée sont également nettement supérieures aux valeurs habituelles. Comme l'écrit le «Frankfurter Rundschau», cela favorise d'une part de puissantes dépressions et des masses d'air chaud et humide et d'autre part.

Des températures aussi extrêmes sont ctrès dangereuses. Aussi, les autorités mettent en garde contre le risque élevé d'incendies de forêt et de brousse. La combinaison de la sécheresse, de la chaleur et des vents transforme la moindre petite flamme en un grand incendie. Dernièrement, l'île grecque de Chios a été ravagée pendant trois jours par de violents incendies de forêt et de broussailles. Ils n'ont pu être maîtrisés que mercredi.

A Athènes, Nicosie et dans d'autres grandes villes, les autorités ont ouvert de nombreux halls climatisés. Les personnes qui ne disposent pas de la climatisation chez elles peuvent y passer les heures chaudes de la journée. Les médecins conseillent de porter des vêtements clairs, de rester si possible à l'ombre et de boire beaucoup d'eau. Cela vaut particulièrement pour les personnes âgées et malades ainsi que pour les jeunes enfants.

Record de température possible en Espagne

La situation est encore plus catastrophique en Espagne. Il y fait déjà chaud depuis la fin du mois de mai, mais les températures dépassent désormais les 40°C dans une grande partie de l'Espagne et du Portugal. Le météorologue Gernot Schütz de wetter.com s'attend à ce que le pic en Espagne se situe entre samedi et mercredi prochain: «Durant cette période, les températures pourraient atteindre les 45°C degrés dans le sud, voire 46 ou 47°C par endroits», peut-on lire sur le site Internet.

Le record de chaleur actuel pourrait même être battu. Celui-ci s'élève à 47,4°C, mesurés le 14 août 2021 à La Rambla, en Andalousie.

De graves intempéries

En Italie, dans les Balkans et en Turquie, les températures ont également grimpé jusqu'à plus de 40°C. Sur la côte croate, de violents incendies de forêt ont récemment détruit près de 700 hectares de nature. Dans les forêts de pins sèches, les flammes se sont propagées sans entrave. Les soupçons d'incendie criminel ont entre-temps été confirmés.

Mais ce n'est pas tout: la chaleur extrême favorise aussi de graves intempéries. Mercredi, deux personnes ont perdu la vie lors de tempêtes en France. Après des températures dépassant largement les 30°C, de violents orages se sont formés avec des rafales de vent atteignant 120 kilomètres par heure.