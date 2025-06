Une chaleur extrême et un rayonnement UV élevé menacent la Suisse. MétéoSuisse met en garde et rappelle les dangers lors d'une exposition prolongée au soleil estival.

1/4 Aujourd'hui, MétéoSuisse met en garde contre la canicule. Il fera particulièrement chaud à Genève et dans la vallée du Rhône.

Dimitri Faravel et Natascha Ruggli

Il fait particulièrement chaud en ce mercredi 25 juin. Si certains se réjouissent de cette parfaite journée estivale, d'autres recommandent la prudence. L'Office fédéral de climatologie et de météorologie (MétéoSuisse) met en effet en garde car, dans toute la Suisse, des températures comprises entre 33 et 36°C sont à l'ordre du jour. C'est dans les régions de Genève, Bâle et de la vallée du Rhône qu'il fait le plus chaud.

Mais outre la chaleur, MétéoSuisse met aussi en garde contre le rayonnement solaire. En Suisse, des valeurs UV élevées de 7 à 10 sont aujourd'hui possibles. La prudence est particulièrement de mise dans les Alpes ou à des altitudes plus élevées. L'atmosphère plus fine permet un rayonnement UV encore plus important.

Que signifie l'indice UV?

Un indice UV est une échelle qui mesure l'intensité du rayonnement ultraviolet (UV) du soleil à un moment donné et à un endroit précis. Cet indice permet d’évaluer le risque pour la santé humaine, en particulier pour la peau et les yeux, lors d’une exposition au soleil. Les facteurs qui influencent le rayonnement UV sont d'une part la position du soleil, la saison, l'altitude et la couverture nuageuse.

Une exposition imprudente aux UV peut provoquer des coups de soleil, un vieillissement prématuré de l'épiderme, voir développer un risque accru de cancer de la peau. En ce qui concerne leur classement, l'indice UV va de 1 (faible) à 11+ (extrême). Une valeur de 8 à 10 est considérée comme très élevée. Une valeur de 6 à 7 est considérée comme élevée.

Pour s'en protéger, il convient de s'hydrater suffisamment et de se protéger des rayons du soleil. Le mieux reste encore de demeurer à l'ombre entre 11 et 15 heures, c'est durant ces heures-là que les rayons du soleil sont les plus puissants. Selon MétéoSuisse, à partir d'une valeur UV de 8, il faudrait même «éviter autant que possible de rester à l'extérieur». D'autres moyens de se protéger sont des vêtements appropriés ainsi qu'une quantité suffisante de crème solaire.