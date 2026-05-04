La côte amalfitaine suffoque sous l’afflux de touristes. A Positano, les ruelles sont saturées et les habitants dénoncent un tourisme éclair qui déborde et transforme le décor de rêve en chaos.

Léa Perrin Journaliste Blick

Destination prisée des touristes, la côte amalfitaine accueille environ 5 millions de visiteurs par an. A l'instar de Naples, Rome, Venise ou des Cinque Terre, cette région italienne fait face à une surfréquentation qui sature ses treize communes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Parmi elles, Positano, village iconique de la région avec ses maisons colorées en cascade, est un véritable paradis pour les vacanciers et les Instagrameurs. Mais le joyau amalfitain s'est rapidement transformé en enfer, comme le rapporte «The Telegraph» ce dimanche 3 mai.

«Nous n'avons pas appris à voler»

Des vidéos publiées par le média italien Positano Notizie montrent une vague massive de touristes coincés dans les étroites ruelles de cette commune de moins de 4000 habitants. De longues files d'attente ont également pris d'assaut le village d'Amalfi, bondé par les vacanciers qui prennent le ferry en direction de Capri et d'autres îles proches de Naples. Les garde-côtes ont enregistré un record de plus de 28'000 passagers qui ont débarqué sur l'île d'Ischia en 48 heures.

Si les habitants sont habitués à une forte affluence en haute saison, cette explosion de foule a provoqué une nouvelle vague de protestations contre le surtourisme, à l'approche des vacances d'été. «Nous avons atteint nos limites», a écrit un habitant sur Facebook. «En tant que citoyens, nous devons nous enfermer chez nous, car nous n'avons toujours pas appris à voler.»

Les acteurs locaux inquiets

Les commerçants se sont également plaints de cet afflux de visiteurs. Le propriétaire du Grand Hôtel Tritone, Salvatore Gagliano, a dénoncé un «véritable chaos» sur la route sinueuse qui longe les falaises rocheuses de la côte amalfitaine. Pour l'ancien maire, ce tourisme rapide n'apporte que peu de bénéfices à l'économie locale. Les excursionnistes à la journée, appelés «mordi e fuggi» en italien («mords et fuis»), s'inscrivent dans un tourisme éclair qui ne fait qu'accroître la pression sur les destinations touristiques, sans impact positif.

Selon Salvatore Gagliano, les visiteurs dépensent généralement peu d'argent sur place et ne s'attardent que sur des souvenirs bon marché. Cette surfréquentation nuirait à «l'image haut de gamme» que la côte amalfitaine, destination fétiche de certaines stars hollywoodiennes, s'est construite au fil des années. Des clients du Tritone ont hésité à quitter l'hôtel pour un repas ou une excursion à cause de l'anarchie qui régnait dans les rues.

Pas d'amélioration en vue

Si la beauté de la côte amalfitaine est en train d'être «défigurée», la tendance ne s'annonce pas à la baisse. Le littoral italien est une destination de choix pour les navires de croisière internationaux. Selon la Cruise Lines International Association, le secteur maritime lié au tourisme rapporterait 7,3 milliards d'euros par an à l'Italie et générerait plus de 100'000 emplois.

Le maire de la commune d'Amalfi a répondu à la vague d'indignation en affirmant que le conseil municipal travaillait sur des solutions à ce problème. En 2025, les autorités de 25 villes touristiques italiennes, dont les maires de Positano, Amalfi et Capri se sont réunis à Amalfi pour un sommet de crise afin de lutter contre le surtourisme.

Mais pour l'heure, les autorités locales n'ont aucun pouvoir pour bloquer les navires de croisière ou empêcher un flot de visiteurs de se déverser dans les ruelles de ce petit paradis méditerranéen. Si cette destination est sur votre liste de vacances, il faudra donc prendre votre mal en patience.