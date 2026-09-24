Vexés, des cybercriminels décident de faire chanter le FBI

Selon ses propres déclarations, le groupe de hackers ShinyHunters aurait dérobé deux à trois téraoctets de données au FBI lors d'une cyberattaque. Ils ne réclament pas d'argent, mais veulent que les services secrets retirent un rapport publié au printemps.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le groupe de hackers ShinyHunters affirme avoir piraté le portail de candidature en ligne du FBI, dérobant des données sensibles sur des employés et candidats. Le FBI a confirmé enquêter, sans certitude sur l'origine exacte de l'attaque.

Les pirates auraient volé entre deux et trois téraoctets de données, incluant noms, adresses, et contacts de proches, et menacent de publier ces informations si un rapport du FBI les accusant n'est pas retiré.

Cet incident pourrait affecter les 37'000 employés du FBI, représentant un des plus graves cas de sécurité de l'agence, selon le site 404 Media, qui a reçu un échantillon des données volées.

Angela Rosser

Le groupe de hackers ShinyHunters a donné des sueurs froides au FBI. Ce groupe affirme avoir piraté le portail de candidature en ligne de la police fédérale américaine et dérobé des données hautement sensibles sur des collaborateurs du FBI et des candidats.

Selon un article du «Washington Post», les pirates auraient mis la main sur des noms, des adresses, des numéros de téléphone et des données concernant des proches. Le volume des données volées est estimé entre deux et trois téraoctets, soit des millions de pages de documents.

Le FBI a confirmé mercredi avoir connaissance de cette attaque présumée, sans préciser si les pirates ont compromis directement les systèmes du FBI ou ceux d’un prestataire tiers. «Nous menons une enquête active et approfondie sur cette affaire et travaillons en étroite collaboration avec les prestataires tiers afin de minimiser tout risque», a déclaré l’agence.

Mardi déjà, le site web du portail de candidature avait été temporairement mis hors ligne et affichait des messages de maintenance. Ce groupe de pirates informatiques est connu pour ses attaques contre des cibles de premier plan. Par le passé, il a notamment piraté le développeur de jeux vidéo Rockstar ainsi que la Commission européenne.

Des hackers vexés

Les ShinyHunters seraient passés à l'attaque après un rapport du FBI datant de mai 2026. Dans ce document, les services secrets mettaient en garde contre ce groupe de hackers, l'accusant «d’attaquer de grandes entreprises des secteurs de la technologie, de la finance et du commerce de détail, en volant souvent des millions de données clients».

Selon le «Washington Post», ShinyHunters laisse une semaine au FBI pour retirer ce rapport. Faute de quoi, le groupe menace de publier les données sensibles. Les pirates affirment que leur attaque n’est pas motivée par des raisons financières, mais qu’il s’agit d’une réaction au rapport du FBI, qu’ils jugent injustifié. «Nous nous sentons profondément offensés», ont-ils déclaré dans leur message en ligne, adressé au directeur du FBI, Kash Patel, et au responsable de la division cybercriminalité de l’agence. Le groupe s’insurge surtout contre l’accusation de chantage financier, harcèlement sur les victimes et leurs familles, ainsi que des actes de «swatting».

Le site web 404 Media, le premier à signaler l’incident, a reçu des pirates un échantillon des données volées. Si l'authenticité de ces données venait à être confirmée, ce piratage pourrait représenter un risque considérable pour les 37'000 collaborateurs du FBI et constituer l'un des plus graves incidents de sécurité de l'histoire de l'agence.