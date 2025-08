Jeanine Pirro a été nommée procureure du district de Columbia par 50 voix contre 45, après une demande expresse de Donald Trump. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le Sénat américain a confirmé samedi la nomination de l'ancienne juge et personnalité télévisuelle Jeanine Pirro au poste clé de procureure de Washington, faisant d'elle le dernier présentateur de Fox News en date nommé par Donald Trump à de hautes fonctions. Jeanine Pirro a été nommée procureure du district de Columbia par 50 voix contre 45, après une demande expresse de la part du président Donald Trump pour que le Sénat, dominé par les Républicains, travaille ce week-end pour approuver ses nominations.

En mai, le président friand de télévision, qui a largement puisé dans le vivier des animateurs de médias conservateurs pour recruter les membres de son administration, avait nommé Jeanine Pirro procureure par intérim dans la capitale fédérale. L'impétueuse ancienne procureure de Westchester, dans l'Etat de New York, âgée de 74 ans, a été décrite par le président Trump comme appartenant à «une classe à part». Elle s'est fait un nom en animant plusieurs émissions télévisées dont «Justice with Judge Jeanine» (justice avec juge Jeanine) diffusé pendant 11 ans sur Fox News, la chaîne préférée des conservateurs.

Avec son poste de procureure de la capitale, l'un des plus importants du pays, Jeanine Pirro rejoint ainsi les rangs d'autres recrues pour de hautes fonctions au sein des chaînes d'information en continu. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a co-animé l'émission «Fox & Friends Weekend» et le secrétaire aux Transports Sean Duffy, a été candidat d'émissions de télé-réalité et co-présentateur sur Fox Business.

Dick Durbin, le principal élu démocrate siégeant à la Commission judiciaire du Sénat, a déclaré que Jeanine Pirro «ne devrait jamais être une procureure américaine permanente». Durbin a fait état de la promotion par Jeanine Pirro de théories du complot concernant l'élection de 2020, que Trump a perdue face à Joe Biden. Elle faisait d'ailleurs partie des présentateurs vedettes cités dans une plainte en diffamation du fabricant de machines à voter Dominion, qui s'est soldée par le versement par Fox News de la somme faramineuse de 787,5 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites. Jeanine Pirro est aussi l'auteure de plusieurs livres en soutien à Donald Trump.