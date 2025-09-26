Dernière mise à jour: il y a 51 minutes

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, s'adressera aux hauts gradés militaires mondiaux la semaine prochaine. Cette réunion inhabituelle suscite des inquiétudes, son objectif restant flou malgré les tentatives de minimisation par Donald Trump.

Une réunion inhabituelle convoquée par le Pentagone inquiète à Washington

Donald Trump minimise le caractère rare de la réunion convoquée par son ministre de la Défense Pete Hegseth Photo: keystone-sda.ch

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, s'exprimera en début de semaine prochaine devant les plus hauts gradés de l'armée des Etats-Unis venus du monde entier, a annoncé jeudi Donald Trump. Le président américain a confirmé à la presse dans le Bureau ovale cette réunion très inhabituelle, en disant: «J'adore ça. Je veux dire, je pense que c'est génial». «Laissons-le sympathiser avec les généraux et amiraux venus du monde entier», a-t-il ajouté.

Le vice-président américain, JD Vance, a également minimisé l'importance de cette réunion, affirmant aux journalistes que cela n'était «pas du tout inhabituel» et qu'il était «bizarre (que la presse) en ait fait une telle histoire». Aucun responsable n'a explicité l'objectif de cette réunion.

«Les gens sont très inquiet»

Interrogé à ce sujet, Sean Parnell, le porte-parole du Pentagone, a simplement répondu dans un communiqué que Pete Hegseth «fera(it) un discours devant ses hauts responsables militaires en début de semaine prochaine», sans plus de précision. «Les gens sont très inquiets. Ils ne savent pas ce que cela signifie», a déclaré une personne anonyme citée par le «Washington Post», qui avait révélé la tenue de cette réunion en la qualifiant de «hautement inhabituelle».

En mai, Pete Hegseth a ordonné des réductions importantes du nombre de généraux et d'amiraux dans l'armée américaine, mais on ne sait pas si la réunion de la semaine prochaine est liée à cette directive. Le Pentagone a connu une série de bouleversements depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, dont l'administration a limogé plusieurs hauts gradés, généralement sans fournir d'explication.



