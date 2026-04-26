Le blocus américain est-il réellement efficace?

Dans une interview accordée à Fox News dimanche, Donald Trump a affirmé que les infrastructures pétrolières iraniennes pourraient s'effondrer d'ici trois jours. Il a déclaré que les problèmes techniques étaient exacerbés par le blocus américain des navires iraniens.

Cependant, le service de renseignement maritime Tankertrackers rapporte désormais que l'Iran semble avoir réussi à faire passer clandestinement 4 millions de barils de pétrole brut en contournant le blocus américain. 4,6 millions de barils supplémentaires auraient été chargés dans des terminaux pétroliers.

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Cette évolution jette un nouvel éclairage sur l'ampleur du blocus américain et sur la pression qu'il exerce sur l'Iran. Auparavant, lors d'une interview sur Fox News, Trump avait déclaré: «Quand des oléoducs transportant d'énormes quantités de pétrole sont bloqués pour une raison ou une autre, parce qu'il est impossible de transvaser le pétrole dans des conteneurs ou sur des navires – ce qui leur est arrivé, puisqu'ils n'ont plus de navires à cause du blocus – alors cet oléoduc explose de l'intérieur, tant sur le plan mécanique que souterrain.»

Le commandement central américain (Centcom) a également publié un message sur X dimanche soir: «Plusieurs navires et hélicoptères font actuellement respecter le blocus américain des ports iraniens.» Le Centcom a également partagé une photo d’un marin américain effectuant des vérifications avant décollage sur un hélicoptère MH-60R Sea Hawk à bord de l’USS John Finn.