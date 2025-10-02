Les ventes de véhicules électriques ont bondi aux Etats-Unis au troisième trimestre. Une envolée qui ne doit rien au hasard.

Les ventes de véhicules électriques ont bondi au troisième trimestre. Photo: imago/Dean Pictures

AFP Agence France-Presse

Les ventes de véhicules électriques ont bondi aux Etats-Unis au troisième trimestre. Cette envolée précède la suppression fin septembre d'une aide fédérale à l'achat, dans un marché américain ayant aussi bénéficié d'une baisse des taux d'intérêt mi-septembre.

«Malgré les pressions dues aux droits de douane, les analystes du (cabinet) Edmunds constatent que les ventes ont subi un coup d'accélérateur en fin de troisième trimestre avec la baisse des taux par la Fed (banque centrale américaine, NDLR) et l'expiration du crédit d'impôt sur les véhicules électriques.» C'est ce qu'a relevé ce cabinet, avant l'annonce des chiffres de ventes par les constructeurs américains.

«La fin du crédit d'impôt (de 7'500 dollars) a lancé une course en septembre, mais cela pourrait aussi entraîner une gueule de bois concernant les véhicules électriques dans les prochains mois», a commenté Ivan Drury, un responsable chez Edmunds, cité dans un communiqué. Ces experts prévoient une hausse de 4,7% sur un an, avec 4'075'132 véhicules neufs vendus, entre juillet et septembre.

Les prix ne s'envolent pas

«Malgré les inquiétudes concernant le risque que les droits de douane exercent une forte pression sur les ventes de véhicules neufs, le troisième trimestre s'est, de manière surprenante, bien comporté», a relevé Jessica Caldwell, responsable d'Edmunds Insight. Elle a souligné que «les prix n'ont pas augmenté de manière drastique car les constructeurs font leur maximum en coulisses pour compenser les surcoûts».

Ford a vendu 545'522 véhicules (+8,2%) au troisième trimestre, dont un record de 85'789 modèles électrifiés - hybrides et tout électrique - soit un bond de 19,8% sur un an. Ces derniers représentent 15,7% du total des ventes, contre 13,5% au deuxième trimestre.

Edmunds avait anticipé la vente de 544'530 véhicules au troisième trimestre. Les prévisions annuelles, tous constructeurs confondus, oscillent entre 16,7 et 16,9 millions selon les sources. Les ventes de General Motors, numéro un aux Etats-Unis en parts de marché (17,4% prévu au troisième trimestre), ont progressé de 7,7% sur un an pour atteindre 710.347 véhicules quand Edmunds en escomptait 710'824.

Forte demande des consommateurs

Depuis le début de l'année, il a remis 2,15 millions de véhicules à leurs propriétaires. Comme Ford, et le reste du marché, GM a vu partir ses véhicules électriques à un rythme fou (+107% sur le trimestre à 66'501 unités). «L'industrie des véhicules électriques dans son ensemble a continué de voir un afflux de clients cherchant à tirer avantage du crédit d'impôt fédéral», a souligné GM.

Le groupe a noté la «solidité persistante» des achats que ce soit en motorisations à combustion ou électrifiées. Le constructeur japonais Toyota, numéro deux sur le marché américain (15,6% de parts de marché) et pionnier des véhicules hybrides avec la Prius, a enregistré une hausse de 15,9% sur un an avec 629'137 véhicules vendus. Les électrifiés (30 modèles Toyota et Lexus) ont augmenté de 10,5% à 282.794 unités.

«Une demande forte des consommateurs s'est maintenue à travers toute notre gamme et les véhicules se vendent aussi vite que nous les fabriquons.» C'est ce qu'a commenté Andrew Gilleland, vice-président de Toyota Motor North America (TMNA), dans un communiqué.

Constructeurs sud-coréens à la fête

Et FCA US, filiale américaine du groupe Stellantis (Chrysler, Dodge, Jeep, etc), a livré 324'825 véhicules sur le trimestre (+6% sur un an) avec les marques Ram, Fiat, Chrysler et Jeep en meneurs. Sur le seul mois de septembre, ses ventes ont bondi de 16%.

De leur côté, les constructeurs sud-coréens Kia et Hyundai ont réalisé des ventes d'un niveau inédit, avec une hausse de 9% pour le premier avec 219'637 exemplaires vendus et de 13% pour le second (239.069 unités écoulées). Le duo a ainsi vendu 458'706 véhicules sur le trimestre, mais Edmunds en attendait 483'810.

Hyundai a relevé que les ventes de véhicules tout électriques avaient doublé et que les hybrides avaient progressé de 48%. Chez Kia, les modèles électrifiés ont augmenté de 26%. Tesla, spécialiste des véhicules électriques, n'a pas encore annoncé ses ventes trimestrielles. Deutsche Bank anticipe 461.500 livraisons, soit une stabilité sur un an.