L'agence gouvernementale américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé mardi avoir ouvert une enquête après que plusieurs propriétaires de modèles Y de Tesla ont signalé un problème de verrouillage inopiné des portières. Ces incidents concernent uniquement des véhicules de millésime 2021, a précisé la NHTSA, qui dépend du ministère des Transports, mais l'agence a précisé qu'elle voulait mieux identifier le parc concerné.
Différents propriétaires de Tesla ont rapporté ne pas avoir pu ouvrir la porte arrière de leur voiture après en être sorti pour récupérer un ou plusieurs enfants. D'autres ont été enfermés à l'extérieur une fois leur enfant installé à l'arrière, alors qu'ils voulaient prendre le volant. Au total, neuf propriétaires ont fait état de ce dysfonctionnement, attribuable, selon les premiers éléments de l'enquête, à une alimentation électrique insuffisante dans l'automobile.
Le manuel d'utilisation de Tesla contient des conseils pour rétablir le courant dans les portières en pareil cas, mais l'opération est relativement complexe et «n'est peut-être pas bien connue des propriétaires», avance la NHTSA. Même en cas de panne électrique, il est possible d'ouvrir manuellement la portière de l'intérieur, mais, dans les cas cités, cela n'a pas été possible car les enfants étaient trop jeunes.