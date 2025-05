Un livre explosif relance les doutes sur la santé de Joe Biden. Témoignages accablants, discussions internes sur un fauteuil roulant, trou de mémoire avec George Clooney… Le camp Biden dément et défend le bilan de l'ex-président.

Des extraits du livre «Original Sin» suggèrent que des conseillers de Joe Biden ont volontairement caché le déclin physique de l'ancien président. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Alors que Joe Biden tentait encore, il y a quelques jours, de balayer les soupçons sur un éventuel déclin cognitif, un nouveau livre, «Original Sin» à paraître le 20 mai prochain, vient sérieusement contrecarrer sa version. L’ouvrage, qui regorge d’anecdotes explosives, s’annonce déjà comme une bombe politique.

Signé par deux journalistes de CNN, le livre s’appuie sur plus de 200 entretiens, menés en grande partie avec des poids lourds du Parti démocrate. Il accuse les proches collaborateurs de Biden d’avoir sciemment caché l’ampleur de la dégradation de sa santé, jusqu’à compromettre la campagne démocrate. Plusieurs secrétaires du cabinet, pourtant autrefois en contact régulier avec le président, auraient ainsi passé de longs mois sans le voir entre 2023 et 2024, afin de dissimuler ses difficultés.

Les témoignages rapportent que tout passait d’abord par le cercle restreint de conseillers, qui filtrait les demandes avant de les transmettre à Biden. Pour l’un des secrétaires, cette manœuvre visait à influencer ses décisions. Un autre, qui l’a rencontré lors d’une «rare réunion» fin 2023, confie avoir été «choqué par le comportement du président, désorienté et absent, la bouche grande ouverte».

Biden en chaise roulante

La détérioration physique de Joe Biden se serait aggravée, en 2023 et 2024, particulièrement visible à travers sa «démarche raide», rapporte Axios. Elle aurait été telle qu’une discussion interne se serait engagée sur la nécessité d'utiliser un fauteuil roulant. Mais, selon les auteurs, son entourage a jugé cette option «politiquement intenable» en pleine campagne de réélection.

Le médecin du président, Kevin O’Connor, aurait toutefois averti l’équipe: au vu de l’âge de Biden, une nouvelle lourde chute nécessiterait le recours à un fauteuil, avec une récupération difficile. L’incident de juin 2023, lorsque le président a trébuché sur un sac de sable lors d’une cérémonie de remise de diplômes à l’Académie de l’Air Force, a fortement accru les inquiétudes.

Pour éviter le pire, les assistants auraient multiplié les précautions: trajets à pied réduits, rampes d’accès ajoutées, baskets imposées, briefings visuels simplifiés pour maitriser chaque mouvement et accompagnement étroit du président pour prévenir toute nouvelle chute avant l’élection de novembre 2024.

Qui est George Clooney?

Un épisode qui aurait marqué les prémisses du retrait de la course de Joe Biden à un second mandat présidentiel est la levée de fonds, coorganisée le 15 juin 2024, par un de ses plus grands soutiens: George Clooney.

De retour du G7, Biden aurait tout simplement peiné à reconnaître l’acteur: «C’est George, vous savez?», lui aurait soufflé un assistant. Réponse du président: «Ouais, ouais… merci d’être là.»

Selon les auteurs, Biden apparaissait «gravement diminué, comme s’il avait vieilli de dix ans» depuis sa dernière rencontre avec George Clooney en décembre 2022. Moins d’un mois plus tard, l’acteur signait une tribune appelant Joe Biden à se retirer de la course.

La riposte du camp Biden

Interrogé par CNN, un porte-parole de Joe Biden a vivement contesté la crédibilité du livre: «Nous attendons toujours la moindre preuve que Joe Biden aurait failli dans ses décisions présidentielles, que la sécurité nationale aurait été menacée ou qu’il aurait été incapable d’assurer ses fonctions. En réalité, les faits démontrent le contraire: il a été un président très efficace.»

Joe Biden lui-même avait déjà répondu aux critiques le 8 mai dernier, lors d’une interview dans l’émission The View. Il s’en était pris à ceux, au sein de son propre camp, qui lui reprochent d’avoir trop tardé à se retirer de la course malgré l’état de sa santé: «Ils ont tort. Rien ne permet de soutenir cette position.»

Le président persiste et signe: «La seule raison pour laquelle j’ai quitté la course, c’est que je ne voulais pas d’un Parti démocrate divisé.» Une unité qui reste pourtant fragile. Le parti apparaît aujourd’hui partagé entre ceux qui estiment qu’envoyer Biden en campagne était une erreur, et les fidèles qui continuent de défendre l’ancien président.