DE
FR

Administration George W. Bush
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est décédé

L'ancien vice-président américain Dick Cheney est décédé, selon des informations rapportées par les médias. Figure influente de la politique américaine, Cheney a servi sous l'administration de George W. Bush de 2001 à 2009.
Publié: 12:38 heures
|
Dernière mise à jour: 12:55 heures
Partager
Écouter
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est décédé, selon des informations rapportées par les médias.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'ancien vice-président américain, Dick Cheney, est mort à l'âge de 84 ans, a annoncé mardi sa famille citée par des médias américains. Homme de l'ombre, réputé pour sa considérable influence en coulisses, l'ancien numéro deux de George W. Bush (2001-2009) s'était forgé une réputation telle qu'il fut considéré comme l'un des vice-présidents les plus puissants de l'histoire américaine.

A lire aussi
Voici les 7 personnes que Donald Trump a promis de faire tomber
Sa vengeance sera terrible
Voici les 7 personnes que Donald Trump a promis de faire tomber
Biden décore Liz Cheney, la porte-parole des anti-Trump
Féroce critique de Trump
Biden décore Liz Cheney, la porte-parole des anti-Trump

Il avait surpris les Américains lors de l'élection présidentielle de 2024 en annonçant qu'il voterait pour la démocrate Kamala Harris, dénonçant son adversaire républicain, Donald Trump, qu'il jugeait inapte à occuper le bureau ovale.

«Nous avons le devoir de placer le pays au-dessus des clivages partisans pour défendre notre Constitution», avait-il déclaré. Dick Cheney fut le colistier de George W. Bush lors de deux campagnes présidentielles victorieuses et son conseiller le plus influent à la Maison Blanche dans une époque marquée par le terrorisme, la guerre et les changements économiques.

Sa mort est due à des complications liées à une pneumonie ainsi qu'à des maladies cardiaques et vasculaires, selon une déclaration de sa famille. Affligé par des problèmes coronariens presque toute sa vie adulte, Dick Cheney a subi cinq crises cardiaques entre 1978 et 2010 et portait un dispositif pour réguler son rythme cardiaque depuis 2001.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus