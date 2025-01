Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Joe Biden va décorer jeudi l'ex-élue républicaine Liz Cheney, féroce critique du président élu Donald Trump, lequel a déjà averti qu'elle pourrait avoir de «gros problèmes» avec la justice une fois qu'il aura pris ses fonctions.

La fille de l'ancien vice-président Dick Cheney se verra remettre, avec 19 autres personnalités, la «Médaille présidentielle de la citoyenneté», décernée en récompense d'"actions exemplaires au service du pays», a fait savoir la Maison Blanche. Le président démocrate sortant estime que les récipiendaires «ont en commun la droiture et la volonté de servir les autres».

En ce qui concerne Liz Cheney, la Maison Blanche souligne qu'elle «a donné de la voix et dépassé les clivages partisans afin de défendre les idéaux de notre nation: la liberté. La dignité. Et la droiture. Son intégrité et son courage nous rappellent ce qu'il est possible de faire en travaillant ensemble.»

Liz Cheney est devenue depuis plusieurs années la porte-voix des anti-Trump au sein du camp républicain, mais avait perdu en 2022 son siège au Congrès au profit d'une trumpiste. L'ancienne élue du Wyoming (nord-ouest), et membre de la commission parlementaire ayant enquêté sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021, a fait campagne aux côtés de Kamala Harris, la candidate démocrate défaire par Donald Trump en novembre.

Le républicain, qui prêtera serment le 20 janvier, a menacé de poursuites ceux qu'il perçoit comme ses ennemis, qu'il s'agisse de politiques ou de journalistes.

Sur le départ, Joe Biden, humilié par la victoire de son grand rival, impopulaire et affaibli par l'âge, multiplie les mesures destinées soit à consolider son bilan, soit à établir le plus fort contraste possible avec Donald Trump.