La célèbre chanteuse de jazz Cassandra Wilson est décédée

La légende du jazz américain Cassandra Wilson est décédée mercredi à l'âge de 70 ans à Jackson, dans le Mississippi. La lauréate d'un Grammy Award s'est éteinte paisiblement chez elle, entourée de sa famille et de ses amis, selon son manager de longue date.

AFP Agence France-Presse

La célèbre chanteuse de jazz américaine Cassandra Wilson, primée aux Grammy Awards, est décédée mercredi à l'âge de 70 ans dans sa ville natale de Jackson dans le Mississippi (sud), a annoncé son agent de longue date dans un communiqué.

«Cassandra Wilson s'en est allée paisiblement, à son domicile, entourée de sa famille, ses amis proches et son manager», a indiqué ce dernier, Robert Torre, dans une déclaration aux médias saluant la mémoire d'une «artiste de jazz légendaire».

Connue dans le monde entier

La cause du décès n'a pas été communiquée et l'agent a appelé au respect de l'intimité de la famille. Autrice-compositrice-interprète et productrice, Cassandra Wilson était connue dans le monde entier, réputée pour son timbre grave et expressif de contralto.

La chanteuse avait été récompensée à deux reprises aux Grammy Awards au cours de sa carrière qui s'est étirée sur une trentaine d'années et l'a vue collaborer notamment avec Steve Coleman ou Wynton Marsalis. Elle avait reçu en 1997 le Grammy de la meilleure performance vocale de jazz pour son «New Moon Daughter». Douze ans plus tard, le Grammy du meilleur album lui avait été décerné pour son album «Loverly».



