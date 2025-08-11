DE
FR

«Elle doit redevenir grande!»
Donald Trump veut déployer la garde nationale à Washington

Lors d'une conférence de presse, le président américain a annoncé vouloir renforcer la police locale avec 120 agents du FBI afin d'endiguer la criminalité à Washington,. Si besoin, il prévoit de faire aussi appel à la Garde nationale.
Publié: 17:06 heures
|
Dernière mise à jour: 17:17 heures
Lors d'une conférence de presse, le président Donald Trump explique ses projets pour Washington.
Photo: keystone-sda.ch
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela Rosser

«La capitale américaine, Washington D.C., doit redevenir grande!» C'est ce qu'a annoncé Donald Trump ce lundi, vers 16h30 lors d'une conférence de presse. Pour cela, il envisage le déploiement de la Garde nationale ainsi que de nombreux agents du FBI dans la capitale. Selon plusieurs médias américains, cette décision devrait contribuer à renforcer la sécurité de la ville.

Sur son réseau Truth Social, le président des Etats-Unis écrit: «Washington sera libérée aujourd'hui! La criminalité et la saleté vaincues! Les jours où l'on tuait sans réfléchir et où l'on blessait des personnes innocentes sont révolus!»

«Les sans-abri doivent partir immédiatement!»

En mars déjà, Trump avait mis en place un groupe de travail chargé de rendre la capitale américaine «plus sûre et plus belle belle», écrit le «New York Post». Dans ce cadre, les graffitis doivent être gommés et les sans-abri relogés. Toujours sur Truth Social, il développe à ce sujet: «Les sans-abri doivent partir immédiatement!» Des logements leur seront proposés, certes, mais loin de la capitale. Il a également adressé un message aux criminels. «Vous ne partirez pas d'ici. Nous vous mettrons en prison, là où vous devez être».

