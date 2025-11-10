DE
Des «exécutions extrajudiciaires»
De nouvelles frappes américaines font 6 morts dans le Pacifique

Les Etats-Unis ont mené dimanche une frappe contre deux embarcations soupçonnées de narcotrafic dans l’est du Pacifique, tuant leurs six occupants. Ce bilan porte à au moins 76 le nombre de personnes tuées par Washington dans la région.
Publié: 14:50 heures
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont frappé dimanche deux bateaux de narcotraficants présumés dans l'est du Pacifique, tuant les six occupants, a annoncé lundi le ministre de la Défense, portant à au moins 76 le nombre de personnes ainsi tuées par Washington dans la région.

«Ces navires étaient connus par nos services de renseignement comme étant associés à du trafic illégal de drogue», a écrit Pete Hegseth sur X, en diffusant une vidéo de l'attaque.

Les frappes menées par l'armée américaine dans l'est du Pacifique et surtout dans les Caraïbes depuis septembre s'apparentent, selon des experts, à des «exécutions extrajudiciaires». Fin octobre, le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a dénoncé ces frappes américaines. Il les qualifie de violations du droit international et d’«inacceptables». Il a demandé une enquête sur ces opérations, estimant qu’aucune justification légale ne peut être invoquée pour de telles attaques.


