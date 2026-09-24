Donald Trump et Xi Jinping ont prôné la coopération sino-américaine sur l'intelligence artificielle lors d'une visite d'Etat à Washington. Un dîner de gala et l'arrivée de pandas géants marquent ce sommet.

La paix entre la Chine et les Etats-Unis prônée par Xi et Trump à la Maison Blanche

La paix entre la Chine et les Etats-Unis prônée par Xi et Trump à la Maison Blanche

AFP Agence France-Presse

Xi Jinping a plaidé jeudi pour que les Etats-Unis et la Chine gèrent de manière responsable la rivalité entre les deux superpuissances, notamment en matière d'intelligence artificielle, après avoir été accueilli avec faste par Donald Trump à la Maison Blanche. Selon le président chinois, Pékin et Washington ont à la fois «les capacités et la responsabilité» de développer l'IA en la gardant sous un «contrôle humain» et en s'assurant qu'elle «serve le bien-être des populations».

Peu avant, Donald Trump avait affirmé que lors de cette réunion seraient abordés des «sujets chauds» sur «la sécurité, la technologie et la super intelligence», le terme qu'il utilise depuis quelques jours pour désigner l'IA. Après être allé lui-même serrer la main mercredi de son homologue à son atterrissage près de Washington, Donald Trump a réservé un accueil solennel à Xi Jinping et à son épouse, Peng Liyuan, à la Maison Blanche, avec parade militaire et survol d'avions de combat.

Lors de remarques à la presse avant la réunion, Donald Trump a assuré avoir «forgé une amitié, vraiment une grande amitié» avec son homologue chinois, «bâtie sur un respect mutuel et les intérêts vitaux de nos peuples». Xi Jinping a appelé de son côté à ce que les deux pays tiennent une ligne de conduite devant «éviter tout conflit et toute confrontation entre eux».

Sur son réseau Truth Social, le président américain avait vanté peu avant l'allure de Xi Jinping, qu'il a dit trouver «fort», «dynamique» et «en meilleure forme que jamais», dans un contexte de récentes rumeurs sur l'état de santé du dirigeant chinois.

Dîner de gala

La visite d'Etat doit connaître son apogée dans la soirée avec un dîner de gala organisé par la Première dame, Melania Trump. Parmi les invités figurent plusieurs grands noms de la tech américaine, dont le patron d'OpenAI, Sam Altman, ou Elon Musk (Tesla, SpaceX et X). Xi Jinping n'a pas emmené de chefs d'entreprise.

Sur Truth Social, Donald Trump a expliqué jeudi que la «superintelligence», serait un «sujet majeur de discussion», tout en disant souhaiter en rester «exactement au stade actuel» en matière de régulation. Une approche qui, selon lui, est «aussi la position de la Chine». Même état d'esprit positif du côté du dirigeant chinois, qui a dit, dans un langage plus feutré, se réjouir «des échanges approfondis avec le président Trump sur les questions majeures».

Jeudi, il a annoncé qu'un couple de pandas géants, mammifères emblématiques de la diplomatie chinoise, arriverait «dans quelques jours» au zoo d'Atlanta, comme un «symbole d'amitié» entre les deux pays. Les observateurs n'attendent toutefois pas de grandes avancées au terme de cette visite de trois jours, au-delà de l'annonce déjà faite mercredi.

Comme attendu, les Etats-Unis et la Chine ont décidé de prolonger leur trêve commerciale jusqu'au 10 janvier, a dit le ministre américain des Finances, Scott Bessent. Les deux superpuissances avaient décidé en octobre 2025 de mettre fin à une surenchère de droits de douane et de mesures commerciales restrictives, qui avait secoué toute l'économie mondiale.

Friction

Cette trêve n'a toutefois pas réglé tous les différends entre les deux superpuissances, engagées dans une rivalité tous azimuts: économique, technologique, militaire et stratégique. Scott Bessent a jugé que la Chine pourrait se montrer «un peu plus zélée» en matière de respect des termes de cet accord, notant qu'elle était «un peu en retard» en matière d'achats de produits agricoles américains.

Les deux pays ont de multiples autres sujets de friction: l'Iran, allié de la Chine, mais aussi Taïwan, que Pékin revendique mais que Washington soutient militairement, ou l'accès aux réserves de minerais stratégiques chinois. Avec cette visite, Donald Trump espère sans doute reléguer un temps au second plan ses grandes difficultés politiques, tout en satisfaisant son goût de la pompe protocolaire.

Le président républicain, en chute dans les sondages à cause du coût de la vie et d'un conflit au Moyen-Orient de plus en plus impopulaire, risque de perdre le contrôle du Congrès après des législatives en novembre. Vendredi, Donald et Melania Trump recevront leurs invités pour un thé à la Maison Blanche puis visiteront avec eux les Archives nationales à Washington.

Il s'agit de la première visite de Xi Jinping à la Maison Blanche depuis plus de dix ans, et de sa troisième rencontre avec Donald Trump depuis que ce dernier est revenu au pouvoir l'an dernier. Deux autres pourraient suivre avant la fin de l'année, lors du sommet de l'APEC en Chine et du G20 en Floride.