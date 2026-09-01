Après près de 30 ans d'enquête, Duane «Keffe D» Davis a été reconnu coupable du meurtre de Tupac Shakur. Accusé d'avoir organisé l'assassinat en 1996 à Las Vegas, il est le seul suspect inculpé dans cette affaire.

Le verdict est tombé! Un ancien gangster a été reconnu coupable du meurtre de Tupac Shakur

Le verdict est tombé! Un ancien gangster a été reconnu coupable du meurtre de Tupac Shakur

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Après près de trois décennies d'incertitude autour de la mort de Tupac Shakur, la justice américaine a rendu son verdict ce lundi, rapporte CNN. Duane «Keffe D» Davis a été reconnu coupable de meurtre. Il était accusé d'avoir organisé l'assassinat du rappeur en 1996, près du Strip de Las Vegas. Il est à ce jour le seul suspect à avoir été inculpé dans cette affaire.

Au terme du procès, l'accusation a présenté Davis comme le principal instigateur du meurtre. Selon le procureur, lui et les membres de son équipe s'étaient lancés à la recherche de Tupac Shakur avant la fusillade. Les mémoires publiées par Davis, dans lesquelles il raconte les circonstances de la fusillade, constituent selon l'accusation un aveu, même si l'ouvrage attribue certains faits à un co-auteur.

La défense a au contraire assuré que le récit livré par Davis dans ses mémoires relevait de la «fiction». Elle a également souligné l'absence de documents issus de l'enquête ainsi que le manque de preuves directes permettant, selon elle, d'établir sa culpabilité.