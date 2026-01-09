DE
FR

Venezuela, Groenland...
Trump: «Ma moralité est ma seule limite, je n'ai pas besoin du droit international»

Donald Trump a affirmé que sa «propre moralité» était sa seule limite en politique étrangère. Il a ajouté qu'il ne dépendait pas du droit international, ces propos suscitent l'inquiétude en Europe.
Publié: il y a 32 minutes
1/2
Donald Trump a donné une longue interview au «New York Times», dans laquelle il assure n'avoir «pas besoin du droit international».
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a affirmé dans un entretien publié jeudi que seule sa propre «moralité» pouvait constituer une limite à sa gestion de la politique étrangère des Etats-Unis, le président américain ajoutant qu'il n'a «pas besoin» du droit international. Ces propos, tirés d'une longue interview avec le «New York Times», interviennent moins d'une semaine après la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro et alors que les Européens s'inquiètent d'une prise de contrôle américaine du Groenland.

Interrogé mercredi soir pour savoir s'il voyait une seule limite pour ses actions à l'étranger, Donald Trump a répondu: «Ouais, il y a une chose. Ma propre moralité. Mon propre esprit. C'est la seule chose qui peut m'arrêter.» «Je n'ai pas besoin du droit international,» a-t-il dit au «New York Times» mercredi soir. «Je ne cherche pas à faire de mal à qui que ce soit.»

Définition du droit international

Pense-t-il que les Etats-Unis doivent respecter le droit international? «Oui», mais «ça dépend de ce qu'est votre définition du droit international», a répondu le milliardaire républicain. Washington n'est pas membre de la Cour pénale internationale (CPI), qui juge les criminels de guerre, et a souvent critiqué des décisions de la Cour internationale de justice (CIJ), plus haute juridiction de l'ONU.

Donald Trump a lui été inquiété par la justice de son propre pays: il a été mis en accusation deux fois devant au Congrès durant son premier mandat, puis condamné au pénal pour paiements dissimulés à l'actrice de films X Stormy Daniels. Il a fait face à des poursuites fédérales pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection de 2020 avant que son retour au pouvoir ne provoque l'abandon du dossier.

Et, si Donald Trump s'est autoproclamé «président de la paix», il a déclenché des frappes aériennes contre l'Iran et le Nigeria, avant son intervention au Venezuela, qui a stupéfié le monde entier. S'agissant du Groenland, préfère-t-il préserver l'intégrité de l'Otan ou prendre le contrôle du territoire autonome danois? «Ca pourrait être un choix», a-t-il déclaré au «New York Times». Son proche conseiller Stephen Miller avait déclaré lundi que, si «l'on peut parler autant qu'on veut des subtilités de l'international», «on vit dans un monde (...) qui est gouverné par la puissance, par la force.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus