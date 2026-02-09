Trump affirme qu'il accueillera Xi à Washington à la fin 2026

Le président américain Donald Trump a affirmé dans un entretien diffusé dimanche qu'il accueillerait son homologue chinois Xi Jinping à la Maison-Blanche, à Washington, vers «la fin de l'année». Les discussions aborderont notamment les questions commerciales.

«Il va venir à la Maison-Blanche vers la fin de l'année [...] Ce sont les deux pays les plus puissants au monde et nous avons une très bonne relation», a assuré Donald Trump dans cet entretien à la chaîne télévisée américaine NBC, enregistrée mercredi et diffusée dans son intégralité dimanche, lors de laquelle il réaffirme qu'il se rendra en Chine en avril.

Sur fond de bras de fer entre Washington et Pékin autour des droits de douane, qui ont marqué les relations entre les deux superpuissances depuis le retour au pouvoir de Donald Trump l'an dernier, le président américain a assuré que les deux dirigeants échangeaient régulièrement sur les questions économiques et commerciales.

«Vous savez, c'est important que j'aie de bonnes relations avec lui [et] qu'il ait de bonnes relations avec moi», a-t-il poursuivi. La Chine «paye beaucoup de droits de douane», a insisté Donald Trump. «Ils ne le faisaient pas dans le passé. Je suis celui qui a imposé des droits de douane à la Chine [...] Notre pays a récupéré des centaines de milliards de dollars en droits de douane».

Source: AFP