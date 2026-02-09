Trump affirme qu'il accueillera Xi à Washington à la fin 2026
Le président américain Donald Trump a affirmé dans un entretien diffusé dimanche qu'il accueillerait son homologue chinois Xi Jinping à la Maison-Blanche, à Washington, vers «la fin de l'année». Les discussions aborderont notamment les questions commerciales.
«Il va venir à la Maison-Blanche vers la fin de l'année [...] Ce sont les deux pays les plus puissants au monde et nous avons une très bonne relation», a assuré Donald Trump dans cet entretien à la chaîne télévisée américaine NBC, enregistrée mercredi et diffusée dans son intégralité dimanche, lors de laquelle il réaffirme qu'il se rendra en Chine en avril.
Sur fond de bras de fer entre Washington et Pékin autour des droits de douane, qui ont marqué les relations entre les deux superpuissances depuis le retour au pouvoir de Donald Trump l'an dernier, le président américain a assuré que les deux dirigeants échangeaient régulièrement sur les questions économiques et commerciales.
«Vous savez, c'est important que j'aie de bonnes relations avec lui [et] qu'il ait de bonnes relations avec moi», a-t-il poursuivi. La Chine «paye beaucoup de droits de douane», a insisté Donald Trump. «Ils ne le faisaient pas dans le passé. Je suis celui qui a imposé des droits de douane à la Chine [...] Notre pays a récupéré des centaines de milliards de dollars en droits de douane».
Source: AFP
Trump lance un site à son nom pour des médicaments moins chers
«A partir de ce soir, des dizaines de médicaments parmi les plus couramment prescrits seront disponibles à des prix considérablement réduits pour tous les consommateurs sur un nouveau site Internet appelé TrumpRx.gov», a déclaré le président américain lors d'une présentation à la presse.
Pour proposer ces réductions allant, selon lui, jusqu'à plus de 80% du tarif actuel, le président américain a conclu un accord avec une dizaine de laboratoires pharmaceutiques. «Les Américains paient depuis longtemps les prix des médicaments les plus élevés au monde [...] Le peuple américain subventionnait en fait le coût des médicaments pour le monde entier», a jugé Donald Trump.
Le président américain a notamment pris l'exemple de l'antidiabétique Ozempic, produit par le laboratoire Novo Nordisk, parmi les géants ayant accepté de baisser leur prix: le coût de ce médicament passera de 1000 à 199 dollars aux Etats-Unis, selon la présentation faite par Donald Trump.
Les Américains connaissent l'un des systèmes de santé les plus coûteux au monde, dépensant en moyenne plus du double pour ces frais comparé aux autres pays riches, selon les données de l'OCDE.
Source: AFP
Le chef de l'armée libanaise a rencontré son homologue américain à Washington
Le chef d'état-major américain Dan Caine a rencontré cette semaine le commandant en chef de l'armée libanaise Rodolphe Haykal, a indiqué jeudi un porte-parole américain, quelques mois après l'annulation d'une première visite à Washington du responsable libanais.
Durant ses échanges avec Rodolphe Haykal mardi, et la veille avec un responsable qatari de la Défense, le général Dan Caine a réaffirmé «l'importance des relations durables des Etats-Unis au Moyen-Orient en matière de défense», a expliqué dans un communiqué un porte-parole de l'état-major, Joseph Holstead, sans préciser l'identité du responsable qatari.
Rodolphe Haykal devait effectuer une visite à Washington en novembre mais la partie américaine avait annulé ces rendez-vous quelques heures avant son départ.
Source: AFP
Cuba se dit «prêt au dialogue», les Etats-Unis affirment que des discussions sont en cours
Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a redit jeudi que son pays était «prêt à un dialogue» mais «sans pressions ni ingérence» des Etats-Unis qui affirment, de leur côté, que des discussions sont déjà en cours.
Miguel Diaz-Canel a souligné la nécessité qu'un tel dialogue soit mené «sans aborder les questions qui nous sont propres et que nous pouvons considérer comme une ingérence dans nos affaires internes», alors que Washington n'a pas caché sa volonté de voir un changement de régime sur l'île communiste.
«Je pense qu'étant donné que le gouvernement cubain est à l'agonie et que son pays est sur le point de s'effondrer», Miguel Diaz-Canel «devrait faire preuve de sagesse dans les déclarations qu'il adresse au président des Etats-Unis», a rétorqué en conférence de presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.
Source: AFP
Washington réactive un accord avec une trentaine de pays africains
Les Etats-Unis ont réactivé mardi, pour un an, l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), un accord qui permet à de nombreux produits africains d'accéder au marché américain sans droits de douane. Cet accord a été relancé jusqu'au 31 décembre 2026, a souligné le représentant au Commerce de la Maison Blanche (USTR), Jamieson Greer, dans un communiqué.
Cette extension de l'accord est incluse dans le texte promulgué mardi par Donald Trump, qui met fin à plus de trois jours de paralysie d'une partie de l'administration fédérale américaine.
En janvier, la Chambre des représentants avait voté pour reconduire l'AGOA pour trois ans, mais les sénateurs ont ramené la durée à un an. L'AGOA est une pièce maîtresse des relations commerciales entre les Etats-Unis et les pays africains.
Ce traitement commercial préférentiel avait été lancé en 2000 sous la présidence du démocrate Bill Clinton. Il permet aux pays africains d'exporter de nombreux produits vers les Etats-Unis sans droits de douane, s'ils respectent une série de conditions (pluralisme politique, respect des droits humains, lutte contre la corruption...).
Source: AFP
Trump appelle à «passer à autre chose» au sujet d'Epstein
Le président américain Donald Trump a jugé mardi que le moment était venu pour les Etats-Unis de tourner la page après la publication d'une masse de documents du dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein. L'affaire éclabousse des personnalités dans monde entier.
«Je pense qu'il est temps pour le pays de passer peut-être à autre chose, comme le système de santé ou quelque chose qui importe aux gens», a déclaré le président américain aux journalistes à la Maison-Blanche.
Lors de l'annonce de la publication de ces documents le 30 janvier, le ministère américain de la Justice a affirmé avoir ainsi respecté l'obligation imposée par le Congrès au gouvernement américain de faire toute la transparence sur ce dossier politiquement explosif.
Au total, près de 3,5 millions de pages de ce dossier tentaculaire ont été publiées par le gouvernement depuis décembre sous la contrainte d'une loi votée par le Congrès, selon le ministère.
Source: AFP
Trump et Petro trouvent un terrain d'entente
Après avoir échangé moult invectives par réseaux sociaux interposés, Donald Trump et son homologue colombien, le président de gauche Gustavo Petro, ont semblé enterrer la hache de guerre mardi, saluant tous deux «une bonne rencontre».
Donald Trump a également indiqué qu'ils avaient «travaillé sur les sanctions». Le président américain a accusé à plusieurs reprises son homologue colombien d'être impliqué dans le trafic de drogue, sans fournir de preuves, et a frappé Gustavo Petro et sa famille de sanctions financières.
Le président colombien a évoqué de son côté une réunion «positive», lors d'une conférence de presse. Il a notamment souligné qu'ils avaient parlé «entre (hommes) libres de problèmes concrets et d'un chemin en commun».
Le dirigeant colombien a encore affirmé avoir demandé à Donald Trump de jouer les médiateurs pour surmonter la crise avec le président équatorien, Daniel Noboa, allié de Washington dans la région, ce que le président américain a accepté, selon lui.
Source: AFP
Trump réclame un milliard de dollars de dommages et intérêts à Harvard
Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il réclamait désormais un milliard de dollars de dommages et intérêts à Harvard, après des informations du «New York Times» selon lesquelles son gouvernement aurait renoncé à faire payer des indemnités à la prestigieuse université qu'il accuse d'antisémitisme et de biais.
«Nous réclamons maintenant un milliard de dollars de dommages, et ne voulons plus avoir affaire, à l'avenir, à l'université de Harvard», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Accusant Harvard et d'autres universités américaines de promouvoir une idéologie dite «woke» tout en ne protégeant pas suffisamment leurs étudiants juifs lors des manifestations pro-palestiniennes, l'administration Trump a déposé des plaintes judiciaires et exigé des indemnités exorbitantes.
Le «New York Times» a affirmé lundi que le président américain avait renoncé à sa demande initiale d'obtenir 200 millions de dollars de la part de Harvard, face à la résistance opposée par l'université. En septembre dernier, Trump avait déclaré que les négociations étaient sur le point d'aboutir à un accord de 500 millions de dollars avec Harvard, et qu'une partie de cette somme serait destinée à ouvrir des écoles professionnelles.
«Ils voulaient mettre en place un concept de formation professionnelle alambiqué, mais celui-ci a été rejeté car il était totalement inadéquat et n'aurait, à notre avis, pas pu aboutir», a écrit Trump lundi soir. «Il s'agissait simplement d'un moyen pour Harvard d'échapper à un important règlement financier de plus de 500 millions de dollars, un montant qui devrait être beaucoup plus élevé compte tenu des illégalités graves et odieuses qu'ils ont commises», a-t-i ajouté.
Source: AFP
Le Congrès américain va voter pour lever la paralysie budgétaire
Le Congrès américain s'apprête à voter mardi pour mettre fin à la paralysie budgétaire, après trois jours de blocage provoqués par le refus des démocrates de financer la police de l'immigration de Donald Trump.
Le président républicain a exhorté lundi la Chambre des représentants à mettre fin à ce «shutdown» partiel «sans délai».
«Nous devons rouvrir le gouvernement et j'espère que tous les républicains et les démocrates se joindront à moi pour soutenir cette loi», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
«AUCUN CHANGEMENT n'est possible à ce stade» sur ce texte budgétaire, a averti Donald Trump, alors que le mécontentement affiché par certains jusque dans son camp menaçait de prolonger la paralysie.
Source: AFP
Trump estime à 200 millions la rénovation du Kennedy Center
Lors d'un échange avec la presse à la Maison Blanche, il a assuré que le chantier était déjà «totalement financé», mais ne s'est pas étendu sur l'origine des fonds.
Donald Trump avait annoncé la veille son intention de fermer pour deux ans le Kennedy Center, qu'il a rebaptisé pour accoler son nom à celui du président assassiné John F. Kennedy et qui est depuis lors boudé par certains artistes.
«Je ne le démolirai pas», a-t-il déclaré lundi, avant de laisser entrevoir toutefois des travaux de grande ampleur. «J'utiliserai l'acier. Donc nous utiliserons la structure. Nous utiliserons une partie du marbre et une partie du marbre va être enlevée, mais, quand cela rouvrira, ce sera flambant neuf et vraiment beau», a-t-il dit.
Source: AFP