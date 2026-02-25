L’administration Trump poursuit l'université publique de Californie pour discrimination contre les Israéliens. Les manifestations propalestiniennes de 2024 sur le campus sont directement visées.

AFP Agence France-Presse

L'administration Trump a porté plainte mardi contre l'université publique de Californie pour avoir, selon elle, permis des comportements discriminatoires et un climat «hostile» envers les étudiants et personnels juifs et israéliens lors des manifestations propalestiniennes de 2024. Sont en particulier visées les protestations au campus de Los Angeles (UCLA), le plus important des dix gérés par le système public universitaire de Californie.

Le président Donald Trump a lancé une offensive contre les grandes universités américaines, les accusant de laisser le champ libre sur leurs campus aux mouvements de soutien aux Palestiniens face à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, qu'il assimile à des manifestations d'antisémitisme. «Sur la base de nos enquêtes, les administrateurs de l'UCLA sont accusés d'avoir laissé un antisémitisme virulent prospérer sur le campus, portant préjudice aux étudiants comme au personnel», a commenté dans un communiqué la ministre de la Justice, Pam Bondi.

Dans sa plainte, le ministère demande à la justice de contraindre le réseau de l'université publique de Californie (UC) à remédier à ces présumés manquements à ses obligations et à indemniser financièrement les personnes lésées. En août, l'UC avait annoncé que le gouvernement américain lui réclamait une amende monstre d'un milliard de dollars pour les manifestations propalestiniennes de 2024.

Une telle somme relève de l'«extorsion», a estimé mardi le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qui siège au conseil d'administration de l'UC, lors d'un événement de promotion à New York de son autobiographie, parue ce jour. Il a aussi reproché à Donald Trump de se servir de son autorité «comme d'une arme tous les jours». Le réseau géré par l'UC, situé dans l'Etat le plus peuplé et le plus riche du pays, est considéré comme le meilleur système d'enseignement supérieur public aux Etats-Unis, où les prestigieuses universités privées pratiquent des tarifs prohibitifs.