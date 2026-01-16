DE
FR

Alors que la Chine augmente la pression
Le Japon et les Etats-Unis vont renforcer leur coopération militaire

Tokyo et Washington vont renforcer la production conjointe de missiles et leur présence militaire. L’accord vise aussi à sécuriser les chaînes d’approvisionnement face à la pression chinoise.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
1/2
Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, accueille le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, au Pentagone.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Tokyo et Washington se sont mis d'accord vendredi pour renforcer leur production conjointe d'équipements de défense, notamment de missiles, et étendre leur présence militaire dans les eaux au sud-ouest du Japon. Cela alors que la Chine accentue sa pression sur son voisin asiatique.

L'accord a été conclu après une rencontre à Washington entre le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, et son homologue américain Pete Hegseth, au cours de laquelle ils ont également prévu de renforcer leur coopération sur les chaînes d'approvisionnement, y compris pour les minéraux critiques.

Les tensions diplomatiques sont vives entre le Japon et la Chine depuis que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a laissé entendre en novembre dernier que Tokyo pourrait intervenir militairement si Pékin attaquait Taïwan.

La Chine, qui revendique la souveraineté de cette île, a riposté en restreignant ses exportations vers le Japon de produits susceptibles d'avoir des applications militaires, alimentant les inquiétudes à Tokyo sur la capacité de Pékin à bloquer l'approvisionnement en terres rares indispensables.

Okinawa, un poste avancé clé des Etats-Unis

Alors que «l'environnement sécuritaire se dégrade rapidement» en Asie, «les deux ministres ont confirmé que l'alliance nippo-américaine reste absolument inébranlable», indique le communiqué publié par le ministère japonais de la Défense. Les ministres veulent également renforcer la production conjointe de missiles air-air et d'intercepteurs sol-air.

A lire aussi
Japon et Corée du Sud resserrent leur coopération
Face aux pressions chinoises
Japon et Corée du Sud resserrent leur coopération
La Chine contrôle encore plus ses exportations vers le Japon
Tensions autour de Taïwan
La Chine contrôle encore plus ses exportations vers le Japon

Ils se sont aussi engagés à développer «des exercices conjoints plus sophistiqués et pratiques dans divers lieux, y compris dans la région du Sud-Ouest», selon le communiqué. Le renforcement de la défense dans la région dite «Sud-Ouest», qui comprend notamment l'île subtropicale d'Okinawa, est l'une des priorités du Japon.

Okinawa, qui abrite la plupart des bases militaires américaines au Japon, constitue un poste avancé clé des États-Unis pour surveiller la Chine, le détroit de Taïwan et la péninsule coréenne, les deux pays soulignant son importance stratégique. Tokyo accroît régulièrement ses dépenses militaires, et le gouvernement de Sanae Takaichi a approuvé en décembre un budget record de quelque 49 milliards d'euros pour la défense.

«Réalisme pragmatique»

Pete Hegseth a salué cet effort vendredi, le qualifiant de «réalisme pragmatique», d'«approche pratique» et de «bon sens qui réunit nos intérêts nationaux vitaux», selon le Département de la Guerre américain, récemment rebaptisé après avoir été le Département de la Défense. La réunion a été précédée d'une séance d'entraînement matinale dans une salle de sport militaire.

«L'entraînement à l'américaine était très difficile», a écrit Shinjiro Koizumi sur X. «Mais j'ai fait de mon mieux pour en venir à bout, en me répétant: 'tout cela est pour le renforcement de l'alliance nippo-américaine'.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus