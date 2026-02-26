DE
FR

Poursuivi pour cruauté animale
Un Américain condamné à 45 jours de prison pour avoir donné de l'alcool à un oiseau

Un Américain de 25 ans a été condamné à 45 jours de prison à Los Angeles pour avoir donné de l'alcool à un épervier protégé en juin 2025. Il devra aussi effectuer des travaux d'intérêt général et suivre une sensibilisation.
Publié: 10:45 heures
L'épervier de Cooper est une espèce protégée en Californie.
Photo: Animalia/LCC
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un jeune Américain avait publié l'an dernier d'une vidéo le montrant en train de donner une gorgée d'alcool à un jeune rapace. Il a été condamné à 45 jours de prison et un an de mise à l'épreuve par un tribunal de Los Angeles.

Poursuivi pour cruauté envers les animaux, l'homme âgé de 25 ans devra également s'acquitter de 20 jours de travaux d'intérêt général. Il a aussi été condamné à payer 220 dollars d'amende et à suivre un programme de sensibilisation à la cruauté envers les animaux en 24 séances, ont rapporté mercredi des médias américains.

Pas le droit d'avoir un animal durant cinq ans

Le tribunal lui a interdit en outre de posséder un animal pendant cinq ans. Le jeune homme avait publié en juin 2025 une vidéo sur YouTube dans laquelle on le voit verser une boisson alcoolisée dans le bec d'un jeune épervier de Cooper, une espèce protégée en Californie.

La capture, la possession et la vente de cet oiseau est interdite par la loi fédérale. La législation californienne interdit également de nuire à ces animaux sauvages ou de les harceler, selon le Département de la pêche et de la faune sauvage.

