DE
FR

«Une petite dispute avec sa femme»
Pour Trump, les violences conjugales ne sont pas un crime

Le président américain Donald Trump suscite la controverse en minimisant la gravité des violences conjugales. Lors d'un discours sur la liberté religieuse, il a qualifié ces actes de «délits moins graves», provoquant l'indignation.
Publié: 02:04 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
Partager
Écouter
Donald Trump s'est exprimé lundi à Washington, au Musée de la Bible, principalement sur les libertés religieuses.
Photo: JIM LO SCALZO / POOL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a été accusé lundi de minimiser la gravité des violences conjugales. Il a dit dans un discours qu'il s'agissait de délits «moins graves» ne devant pas apparaître dans les statistiques. Le président américain, qui assure avoir rétabli l'ordre dans la ville de Washington, a reproché à ses opposants de gonfler les chiffres de la criminalité afin de ternir son bilan.

«Des choses beaucoup moins graves, des choses qui se passent à la maison, ils appellent ça des crimes», a dit Donald Trump pendant un discours consacré à la liberté de religion. «Si un homme a une petite dispute avec sa femme, ils disent que c'est un crime», a-t-il ajouté, suscitant quelques rires dans l'assistance, selon une journaliste de l'AFP présente sur place.

«Aveugle au problème»

«Donald Trump nous a montré -une nouvelle fois- ce que sont ses convictions», a déploré Kim Villanueva, présidente de NOW, un collectif d'association de défense des droits des femmes. Elle lui a reproché d'être «aveugle» au problème, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Kris Mayes, procureure générale démocrate de l'Arizona, a elle écrit sur X: «Si, Monsieur le président, les violences conjugales sont un crime.» Environ 41% des femmes et 26% des hommes aux Etats-Unis sont confrontés dans leur vie à des violences sexuelles, des violences physiques ou du harcèlement de la part de leurs partenaires intimes, selon une enquête publiée par la principale agence sanitaire américaine (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, ou CDC).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus